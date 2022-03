Klar Schiff am Warnowufer: Bootsbesitzer bereiten Saison vor

Gehsldorf

Frühjahrsputz am Gehlsdorfer Warnowufer: Es wird wieder geschliffen, gestrichen, gewienert, gebohnert und gewachst. Mit den ersten Sonnenstrahlen lockt es Bootsbesitzer und Segelfans zu ihren Yachten. Denn vor dem Saisonstart im April ist hier noch einiges zu tun. Insbesondere das sogenannte Unterwasserschiff braucht einen neuen Anstrich. Rost und abgeblätterte Farbe müssen entfernt, frischer Lack aufgetragen, die Kajüten gelüftet, die kleinen und großen Boote vom Staub befreit werden. Und mit jedem Pinselstrich wächst die Vorfreude auf die Saison. „Das Segeln gehört einfach zu Rostock“, weiß Steffen Schmelzer, der seiner Tochter bei der Saisonvorbereitung hilft.

Mast und Schotbruch mit 84 Jahren

Elfriede Kirsten poliert die Rehling ihrer „Yelland“. Das marineblaue Boot steht noch hoch oben auf dem Trailer. Schon bald soll es wieder auf der Warnow schwimmen. Die Rostocker Bootsbesitzerin ist das älteste Mitglied im Akademischen Segler-Verein. Mit 84 Jahren setzt Elfriede Kirsten noch immer die Segel, liebt die Ostsee, den Horizont, das Meer. „Ich habe immer viel Sport gemacht“, erklärt die schlanke Frau und lächelt. Auf ihrer „Yelland“ putzt und schleift sie, das Holz hat sie vom alten Lack befreit. „Jedes Jahr ist es Zeit für einen neuen Anstrich“, so die 84-Jährige. Seit 1984 hat sie hier ihren Liegeplatz. Das Boot habe sich nicht verändert, nur die Deckfarbe sei einmal ein wenig heller gewesen. Dafür, dass sie noch immer segeln kann, sei Elfriede Kirsten dankbar. „Es hält auch fit.“ Ihr Mann sei vor zwei Jahren verstorben, seitdem segelt sie allein. Und bekommt Gesellschaft von ihrem Sohn und manchmal auch Schwiegersohn.

Die vielleicht älteste Seglerin Rostocks: Elfriede Kirsten (84) putzt und poliert ihre „Yelland“ zum Saisonstart. Das Boot besitzt sie seit 1984. Quelle: Frank Söllner

Aufgewachsen an der Wasserkante

Gleich nebenan setzen Heino und Christian Werner den Schwingschleifer an. Die „Rasmus“ will aufpoliert werden, bevor sie wieder zur Freitagsregatta ausfährt. Die beiden Brüder sind „mit den Booten aufgewachsen“. Christian Werner (69) ist in Gehlsdorf geboren, sein großer Bruder Heino (70) verbrachte das erste halbe Jahr in Templin, jenem Ort, an dem Angela Merkel aufwuchs.

„Wir haben uns als Kinder immer am Wasser aufgehalten, sind an der Wasserkante groß geworden“, erinnert sich Heino Werner. Die Eltern seien zwar keine Segler gewesen, aber die Schule habe die Brüder in der DDR angeworben. Da waren sie 12 Jahre alt. Heute hissen sie noch immer die Segel und kümmern sich für den Akademischen Segler-Verin um die Instandhaltung der Boote. Für sie sei das Segeln, das Vereinsleben, das Aufmöbeln der Boote „soziale Interaktion“ und „großes Hobby“. Nach fast 50 Arbeitsjahren bei der Ingenieurtechnik und Maschinenbau GmbH sei es für Christian Werner wichtig gewesen, eine neue Aktivität im Alter zu finden. Heino Werner arbeitete bei den Dieselmotorenwerken. „Meine Leidenschaft für das Segeln blieb immer“, sagt der 70-Jährige.

Ein Boot zu besitzen, bedeute Verantwortung. Man brauche gewissen Fähigkeiten. Wer segeln wolle, müsse sich auskennen, sagen die Rostocker Brüder. Vor dem offenen Meer hätten sie immer Demut. Mastbruch und Pannen haben sie erlebt. „Das wichtigste ist immer, dass kein Mann über Bord geht.“

„Die Boote an der Warnow gehören zu Rostock“

Mit ihrem Vater will Inga Ahrens (42) das Unterwasserschiff, also jenen Bereich, der dauerhaft im Wasser liegt, streichen, bevor das Boot seinen Liegeplatz am Steg einnimmt. „Das ist wichtig, damit sich dort keine Algen und Muscheln ansammeln“, weiß Steffen Schmelzer (69), der Vater der Bootsbesitzerin. Zusammen bessern sie abgeplatzte Stellen ihres Bootes mit dem Namen „Dankeschön“ aus und genießen die Sonne am geschützten Ufer. Auch sie haben ein für Rostock typisches Segelboot: ein Vierteltonner vom Typ Hiddensee. Die Plastikschiffe sind ein für die DDR typischer Bau. Mit sieben Jahren segelte Inga Ahrens das erste Mal los. Mittlerweile sind ihre Kinder im Mecklenburgischen Yachtclub. Darüber freut sich auch ihr Großvater Steffen Schmelzer, der zwar kein Segler ist, aber Seemann.

Das Segeln und die Boote gehören für die Familie zur Hansestadt. „Rostock ist eine Stadt am Wasser, die Boote gehören dazu“, sagt Schmelzer. Die Anwandlung Roland Methlings, die Boote am Gehlsdorfer Warnowufer zu entfernen, sei deshalb nicht nachvollziehbar gewesen. „Wo sollen sie auch sonst hin?“, fragt Inga Ahrens. Im April werden die frisch lackierten Jollen und Yachten wieder auf der Warnow fahren. Bis zum nächsten Winterschlaf.

Von Lea-Marie Kenzler