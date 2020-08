„Klarschiff-HRO“: So funktioniert das Rostocker Internetportal wirklich

Rostock

Illegale Müllberge, Schlaglöcher, Wildwuchs oder kaputte Laternen: Im Rostocker Internetportal „Klarschiff-HRO“ können Bürger seit März 2012 schnell und mit geringem Aufwand Informationen über Schäden und andere Beschwerden im Stadtgebiet an die Stadtverwaltung melden.

Alleine im vergangenen Monat sind mehr als 930 neue Hinweise eingegangen. Seitdem das Portal ans Netz gegangen ist, waren es über 50 000 Einträge. Doch wer kümmert sich eigentlich darum, dass die einzelnen Beiträge geprüft, Problemstellen gesichtet und die Konflikte behoben werden? Funktioniert das System überhaupt?

Algorithmus ermittelt zuständigen Fachbereich

Eine, die bereits Erfahrungen mit dem Portal sammeln konnte, ist Ines Lorenz. Schon zwei Mal verfasste die 46-Jährige Hinweise und lud diese auf dem Portal hoch – „immer dann, wenn illegal abgestellter Sperrmüll die Gehwege in Lütten Klein blockiert hat“, berichtet sie. Zu ihrem Erstaunen sei beide Male schnell auf ihre Meldung reagiert worden. „Das hätte ich nicht erwartet“, sagt die Rostockerin. „Das gibt einem das Gefühl als einfacher Bürger ernst genommen zu werden.“

Damit Hinweise, wie die von Ines Lorenz, so schnell wie möglich bearbeitet werden können, kommt ein selbstlernender Algorithmus zum Einsatz. „Dieser ermittelt die am wahrscheinlichsten zuständigen Sachgebiete. Bestätigen diese ihre Zuständigkeit, prüfen sie auch die Inhalte der Meldungen“, lautet die Erklärung vonseiten des Katasteramtes. Die Fachbereiche der jeweiligen Ämter kümmern sich anschließend um alle inhaltlichen Aspekte. Zur Lösung werden gegebenenfalls interne oder externe Partner einbezogen.

Gefahrenstellen und Sperrmüll oft gemeldet

Aber nicht immer könne umgehend auf die Hinweise der Bürger reagiert werden, wie Stadtsprecher Ulrich Kunze erklärt. „Die Dauer der inhaltlichen Bearbeitung der Meldungen variiert stark, je nach der Problemstellung. Die Beseitigung von Müll ist meist kurzfristig möglich, während bauliche Reparaturen oder die Planung von baulichen Veränderungen deutlich längere Prozesse beinhalten.“ Und so kommt es, dass manche Meldungen über Monate hinweg angezeigt werden.

In der Malchiner Straße in Rostock Lichtenhagen wird immer wieder Sperrmüll liegen gelassen. Über das Portal "Klarschiff-HRO" können Anwohner Hinweise dazu geben. Quelle: Susanne Gidzinski

Mit fast 28 Prozent gehören bauliche Gefahrenstellen zu den im gesamten Stadtgebiet am häufigsten gemeldeten Problemen. Dicht gefolgt von Sperrmüll mit 24 Prozent und Wildwuchs mit 19 Prozent. Altfahrzeuge und schadhafte Beschilderungen oder Markierungen machen jeweils etwa 16 und 13 Prozent der gesamten Meldungen aus.

Problemschwerpunkte KTV und Stadtmitte?

Schaut man sich die auf dem Portal integrierte Stadtkarte an, erhält man schnell einen Überblick über alle aktuellen Meldungen. Besonders in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt, der Südstadt und in der Stadtmitte scheint es momentan viele Hinweise zu geben. Aber bedeutet dies auch, dass hier die Problemschwerpunkte der Stadt liegen?

„Das kann man so nicht sagen“, meint Felix Winter ( Bündnis 90/Die Grünen), Vorsitzender des Ortsbeirates KTV. Die Übersicht zeige lediglich, in welchem Stadtteil viele Meldungen eingehen. Nicht aber wie viele Konflikte es tatsächlich gibt. „In der KTV zum Beispiele leben viele junge Menschen. Das Format des Portals passt hier gut rein. Die Anwohner müssen nirgendwo anrufen, sondern können ganz einfach und kostenfrei über das Internet ihre Hinweise und Änderungswünsche übermitteln.“

Bürger und Stadt sind zufrieden

Winter, der selbst bereits den einen oder anderen Beitrag verfasst hat, ist sehr angetan von dem Portal. „Das ist eine gute Möglichkeit für die Bürger ihre Anliegen schnell an die zuständigen Stellen zu melden.“ Manchmal würde er sich allerdings wünschen, dass die Rückmeldungen zu den jeweiligen Problemen etwas ausführlicher ausfallen würden. „Ich weiß, dass das für die Stadt einen größeren Aufwand bedeuten würde. Aber mich interessiert, warum manche Fälle bearbeitet werden und andere liegen bleiben.“

Probleme melden Auf der Website www.klarschiff-hro.de der Hansestadt können Rostocker bei Problemen die Initiative ergreifen. Auf der Plattform, können beispielsweise Altfahrzeuge und Sperrmüll mit genauem Ort und Foto gemeldet werden. Die Fälle gehen direkt an die Stadtverwaltung und werden an die entsprechenden Ämter weitergeleitet. In einer Statusinformation können alle Nutzer sehen, wie weit die Verwaltung mit der Bearbeitung ist.

Ähnlich positiv sieht Ralf Mucha ( SPD), Vorsitzender des Ortsbeirates Lichtenhagen, das Online-Angebot. „Seit Jahren nutzen wir als Gremium die Plattform, um auf bestimmte Probleme aufmerksam zu machen.“ Dabei denkt er unter anderem an illegal abgestellten Sperrmüll. „Über Klarschiff können wir gut nachverfolgen, wie der Bearbeitungsstatus ist und wann mit einer Beseitigung des Mülls zu rechnen ist.“

Die Stadt ist ebenfalls zufrieden: „Mit ihrer langen Laufzeit und einer kontinuierlichen Weiterentwicklung hat sich die Plattform bewährt und in den Abläufen verschiedener Ämter etabliert. So konnten diese Prozesse nicht nur medienbruchfrei digitalisiert, sondern auch die Zusammenarbeit der Ämter verbessert werden“, teilt Kunze mit. Darüber hinaus sei es in den vergangenen Jahren gelungen weitere Partner unter den kommunalen Unternehmen und bei Versorgern zu gewinnen.

