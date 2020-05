„Klassik für Helden“: Klarinettentöne vor dem Rostocker Sozialamt

Rostock

Um Corona-Helden in der Krise zu danken, hat sich das Volkstheater Rostock gemeinsam mit der OSTSEE-ZEITUNG etwas Besonderes ausgedacht. In der neuen Reihe „Klassik für Helden“ spielen Musiker der Norddeutschen Philharmonie für Helden. Am Montag spielten vier Klarinettisten und Klarinettistinnen für die Mitarbeiter des Sozialamtes in der St.-Georg-Straße im Rostocker Bahnhofsviertel.

Unter Einhaltung der Abstandsregeln konnten die Mitarbeiter des Sozialamtes 15 Minuten lang klassische Musik genießen, gespielt von den Profimusikern Claudia Dillner, Thomas Widiger und Reiner Becker von der Norddeutschen Philharmonie und dem freiberuflichen Klarinettisten Steffen Dillner. Das Quartett hat gezeigt, wie vielseitig die Klarinette sein kann.

Klarinettenklänge im Hof des Sozialamtes

Sie haben vier Stücke aus drei Jahrhunderten gespielt. Mit den vier Alten Ungarischen Tänzen aus dem 17. Jahrhundert von Ferenc Farkas haben sie ein traditionelles Werk zum Klingen gebracht. „Doch wir wollten, dass für jeden was dabei ist“, erzählt Claudia Dillner von der Norddeutschen Philharmonie nach dem Konzert.

Es folgte „When I’m Sixty-Four“ von den Beatles. Die fließende Melodie des Klassikers „Moonriver“ aus dem beliebten Film „Frühstück bei Tiffany“ lud bei dem schönen Sonnenschein zum Träumen ein.

Video: Klassik-Konzert vor dem Rostocker Sozialamt

Viele der Mitarbeiter des Sozialamtes öffneten die Fenster und schauten gespannt in den Hof. Als letzten Titel spielten die Musiker „The Entertainer“ von Scott Joplin. Der Ragtime-Hit machte Lust zum Mitwippen und hat so manchen Mundwinkel zum Lächeln gebracht. Die Mitarbeiter klatschten nach jedem Lied und riefen am Ende des Konzertes lautstark „Danke!“ aus den Fenstern des Gebäudes in der Rostocker Stadtmitte.

Spaß beim Musizieren

Andreas Ott ist Orchestervorstand der Norddeutschen Philharmonie und war begeistert: „Es ist toll, wenn wir den Menschen, die in der Krise so viel leisten, eine Freude machen können.“

Auch Klarinettist Reiner Becker freute sich über die Gelegenheit, vor Publikum zu spielen: „Es hat Spaß gemacht und ich habe mich voll auf die Musik konzentriert“, erzählt der Musiker, der sich von der Kamera nicht hat ablenken lassen.

„Klassik für Helden“: So geht die Nominierung Wei­tere Helden des Alltags aus MV können bei der Redaktion für ihr spezielles Dankeschön-Ständchen vorgeschlagen werden. Schreiben Sie eine E-Mail an: online@ostsee-zeitung.de mit dem Kennwort „Klassik für Helden“. Ein kleines Ensemble der Norddeutschen Philharmonie könnte dann schon bald bei Ihren „Corona-Helden“ spielen. Die Konzerte finden Montags um 15 Uhr statt und werden als Livestream auf der Facebook Seite der OSTSEE-ZEITUNG und auf der Website übertragen.

Von Nora Reinhardt