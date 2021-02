Klein Schwaß

Erst vier Jahre Baustelle Tannenweg, nun sieben Jahre Baustelle Satower Straße. Immer mit Vollsperrung und Umleitung durch das Dorf Klein Schwaß. Den Einwohnern reicht’s. Neben einer „inakzeptablen erheblichen Lärm- und Schadstoffbelastung für die Anwohner“, wie es in einem Protestschreiben an Gemeinde und Landkreis heißt, sehen die Klein Schwaßer vor allem ein erhöhtes Unfallrisiko an der vielbefahrenen Kreisstraße. „Ich lasse meine Kinder nicht mehr unbeaufsichtigt vom Hof“, sagt Martin Hallier, der mit Familie am Ortseingang wohnt.

Seine Söhne Malte und Tizian hätten schon ein 30-er-Schild gemalt mit dem Hinweis: Kinder. „Doch das hielt kaum einen Fahrer davon ab, den Fuß vom Gaspedal zu nehmen“, erzählt der Vater. „Das Verkehrsaufkommen hat sich durch die Umleitung um etwa 50 Prozent erhöht“, weiß Kritzmows Bürgermeister Leif Kaiser. Die Gemeinde erkenne das Gefahrenpotenzial und habe sich aktiv beim Landkreis dafür eingesetzt, die Belastungen abzumildern. Aber die betroffenen Verbindungen, Rostocker und Kritzmower Straße, seien Kreisstraßen. „Und wir sind als Gemeinde nur Bittsteller, ohne Entscheidungsgewalt“, ärgert sich Kaiser.

„Den ganzen Tag und die Nacht hindurch fahren Lkw und Pkw zum Teil mit überhöhter Geschwindigkeit die Kritzmower Straße entlang in beide Richtungen zum Autobahnzubringer B 103/Anschlussstelle A 20 sowie landeinwärts“, klagen Andrea und Hans-Peter Hallier. Die Straße sei für eine derartige Belastung nicht ausgelegt, meinen sie. Oft genug hätten Anwohner beobachtet, dass zwei Laster nur aneinander vorbeikommen, wenn sie auf Fuß- oder Radweg oder Grünstreifen ausweichen. Sie fordern eine örtliche Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h für das älteste Dorf der Gemeinde Kritzmow. „Und die muss frühzeitig vor dem Ortseingang angezeigt werden“, betont Andrea Hallier.

Kaum einer fährt mit 50 km/h ins Dorf

Kaum ein Fahrzeug halte sich an das zugelassene Tempo 50, stellt Bürgermeister Kaiser fest. Er beruft sich auf die Daten der „Smileys“ im Dorf, die Autos zählen und dem Fahrer die gefahrene Geschwindigkeit anzeigen. „Der überwiegende Teil passiert den Smiley mit Geschwindigkeiten von 60 km/h plus, die Spitze waren 117 km/h, zwar nachts, aber dennoch nicht hinnehmbar“, erklärt Kaiser. Auch er plädiert für eine 30er-Zone, doch bei einem Vor-Ort-Termin mit der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises im Dezember 2020 wurde das Ansinnen abgelehnt. „Der Kreis sieht keine Veranlassung“, so Kaiser.

Das hat Dezernent Romuald Bittl den Anwohnern auch schriftlich mitgeteilt. „Kein Wort des Verständnisses für unsere Situation, stattdessen bürokratische Abarbeitung der Punkte“, ist Andrea Hallier enttäuscht. „Hier zählt das Auto mehr als Mensch, Fußgänger, Kinder“, bemerkt Nachbar Matthias Kabbe. „Muss denn erst was passieren?“, fragt er und reagiert damit auch auf die Aussage des Kreises, dass es keine „Unfallauffälligkeit des Bereiches“ gebe mit drei Unfällen in den letzten fünf Jahren. Besondere Gefahrenlagen für Kinder oder Fußgänger seien nicht zu ersehen, für eine Geschwindigkeitsreduzierung bestehe nach Prüfung „keine zwingende Notwendigkeit“.

Landkreis: Straßen und Wege sind breit genug

Bittl verweist in seinem Brief darauf, dass es sich um klassifizierte Kreisstraßen handle, die den überörtlichen Verkehr ohne Beschränkungen aufnehmen sollen. Geh- und Radwege hätten die nötigen Breiten und böten ausreichend Sicherheit für die Nutzer. Die Fahrbahn der Kritzmower Straße sei 5,40 bis 5,50 Meter breit. „Damit kann der Begegnungsverkehr Lkw/Lkw in der Regel problemlos abgewickelt werden“, heißt es im Schreiben.

Andrea Hallier hat nachgemessen: Ihr Ergebnis sind 5,20 Meter. Lkw-Fahrer müssen ausweichen. Kreuzgefährlich für Fußgänger und Radfahrer, wie sie findet. Sie selbst sei täglich mit dem Rad unterwegs zur Arbeit: „Ich bin froh, wenn ich die Stadtgrenze zu Rostock passiere, erst dann fühle ich mich sicher“, sagt Hallier. Die Stadt habe gute Radwege und Geschwindigkeitsvorgaben zwischen 30 und 50 km/h. „Bei uns liegen die Höchstgeschwindigkeiten von 100 über 60, dann 50, 30, dann wieder 80 und 50 km/h. Und das nur auf der Strecke von Kritzmow zum Bahnhof Groß Schwaß“, verdeutlicht sie. Der längst fällige Radweg von Klein Schwaß nach Rostock sollte nach Fertigstellung des Tannenweges erschlossen werden. „Seit 2016 reden wir darüber“, teilt der Bürgermeister mit. „Nun sieht der Landkreis ein Baufenster, wenn in Rostock die Brücke an der Rennbahnallee erneuert wird. Ganz vorsichtig gerechnet, so ab Oktober 2023“, sagt Kaiser.

Bürger und Gemeinde in Großprojekte einbeziehen

Die Gemeinde werde am Ball bleiben und mit dem Landkreis im Gespräch. Es gebe immer Handlungsspielraum. „Mir fehlt einfach die Interessenabwägung, eine wohlwollende Einbeziehung von Bürgervorschlägen“, betont Kaiser, der zudem auch eine stärkere Einbeziehung der Gemeinde in Großprojekte einfordert. „Von der langjährigen Baumaßnahme zur Sanierung der Satower Straße haben wir erst durch Flyer erfahren, die Nordwasser dort an Anwohner verteilt hat“, ärgert er sich. „So geht das nicht, wenn Verkehre über Gemeindegebiet geleitet werden müssen.“

Die Klein Schwaßer fordern perspektivisch, die geplante direkte Anbindung des Gewerbegebietes Kritzmow an den Autobahnzubringer endlich umzusetzen, um den Lkw-Verkehr aus den Dörfern zu nehmen. Dieses Projekt habe die Gemeinde im Flächennutzungsplan vorgesehen. „Die Hansestadt und inzwischen auch der Landkreis finden die Idee gut“, berichtet der Bürgermeister. Nun müsse noch der Bund einer Auffahrt auf seine Bundesstraße zustimmen. „Dann können wir das Projekt konkret angehen“, so Kaiser. Wenn kein Planfeststellungsverfahren nötig sei, könne es laut Kaiser schnell gehen. „Sonst wird das erst in zehn Jahren was.“ Die Klein Schwaßer aber erwarten schnelle Lösungen. Denn insgesamt elf Jahre im Durchgangsverkehr, „das nervt“, spricht Andrea Hallier für viele Dorfbewohner.

Von Doris Deutsch