Kleine Entdecker auf großer Erkundungstour am Schnatermann

Vorsichtig und mit hochgekrempelten Ärmeln greift Elin in die mit Wasser gefüllte Schüssel zu ihren Füßen und holt einen kleinen Wurm heraus. „Der fühlt sich ganz glitschig an“, sagt die Siebenjährige überrascht. Zusammen mit Freundin Abigail (7) begutachtet sie den kleinen Kerl durch eine Lupe. Aus dieser Perspektive können die Mädchen dessen Bewegungen ganz genau nach verfolgen. „Das sieht witzig aus“, merkt Abigail an. Ihr sei zuvor gar nicht bewusst gewesen, dass so viele verschiedene Tiere im Wasser zu Hause sind.

Gemeinsam mit neun weiteren Kindern haben die beiden Mädchen am Dienstagmorgen an einer Entdeckertour des Nabu-Regionalverband Mittleres Mecklenburg am Rostocker Schnatermann teilgenommen und dabei viel Neues gelernt. An drei verschiedenen Stationen konnten die Heranwachsenden nicht nur ihr Geschick, sondern auch ihr Wissen in Bezug auf Natur, Umwelt und speziell die Warnow unter Beweis stellen. „Mit dem Angebot wollen wir zeigen, dass es auch direkt vor unserer Haustür spannende und schützenswerte Lebensräume zu entdecken gibt“, meint Rebecca Kain, Projektkoordinatorin „Natur- und Erlebnisraum Warnow-Ästuar“.

An drei Stationen konnten die großen und kleinen Teilnehmer der NABU-Entdeckertour nicht nur ihr Geschick, sondern auch ihr Wissen in Bezug auf Natur, Umwelt und die Warnow unter Beweis stellen.

Wenn Süß- auf Salzwasser trifft

Mit Erfolg. Trotz Wind und Regen, haben die Teilnehmer tapfer sämtliche Rätsel gelöst. Mit dabei waren Ben (8), Logan (7) und Rory (6). Mit tatkräftiger Unterstützung von ihren Eltern und Großeltern haben sie sich gleich zu Beginn der Veranstaltung an das erste Experiment gewagt. Mithilfe einer Pipette und äußerster Präzision mussten die Jungen jeweils blau gefärbtes Salzwasser in einen Becher mit Süßwasser füllen.

Was das Besondere daran ist? „Die blaue Flüssigkeit setzt sich unten ab“, stellt Ben erstaunt fest. „Das liegt daran, dass das mit Salz angereicherte Wasser schwerer ist, als das ohne“, verrät Kain. Ähnlich würde es aussehen, wenn die Warnow auf die Ostsee trifft. „Durch den Wind vermengen sich das Süßwasser aus dem Fluss und das Salzwasser aus dem Meer“, so Kain weiter. Was dabei entsteht, sei Brackwasser.

Was gehört an den Strand?

Wenige Meter entfernt steht Arne, der gerade seine Hand in eine blickdichte Kiste steckt. „Hier kommt es auf Feingefühl an“, sagt Josephine Sabisch, die ein Freiwilliges ökologisches Jahr beim Nabu absolviert. Ohne hinzusehen, sollen die Kinder verschiedene Gegenstände ertasten, die an den Stränden zu finden sind. Doch aufgepasst nicht alle gehören auch dorthin. Neben Muscheln, Sand und Federn hat der 11-Jährige auch Silvestermüll, Styropor und eine Plastiktüte erfühlt.

Unglaublich: Letztere stellte sich nach dem Öffnen der Box als eine 15 Jahre alte Gummibärchen-Verpackung heraus. „Und die Schrift darauf ist kaum verblasst“, bemerkt Julia Schmidt. Die Mutter des Sechsjährigen Ben ist begeistert von der Entdeckungstour. „Ich finde, das ist eine tolle Möglichkeit den Kindern die Natur von einer anderen Perspektive nahe zubringen.“

Weitere Veranstaltungen Die nächste Entdeckertour findet am 21. Februar um 14 Uhr statt und dauert etwa zwei Stunden. Treffpunkt ist an der Traditionsgaststätte Schnatermann. Anmeldungen sind an kain@nabu-mittleres-mecklenburg.de oder telefonisch an 0381/490 31 62 zu richten. Am 7. März findet außerdem der Küstenputztag am Ost-Breitling/ Landschaftsschutzgebiet „Peezer Bach“ statt. Los geht es um 10 Uhr.

Von Susanne Gidzinski