Warnemünde

„Die Kleine Komödie ist ein verstecktes Kleinod“, sagte Bausenator Holger Matthäus am Samstag. Der Anlass war die Spielzeiteröffnung 2021/22 des Volkstheaters Rostock, die in der Kleinen Komödie mit dem Stück „Offene Zweierbeziehung“ stattfand, mit Katharina Paul und Bernd Färber in den Rollen.

Volkstheater-Intendant Ralph Reichel würdigte die Zusammenarbeit seines Hauses mit den städtischen Behörden. Für die Umgestaltung des Außenbereiches hatte sich besonders Bausenator Holger Matthäus eingesetzt, in den vergangenen Wochen wurden in der ganzen Stadt die Flächen für die Außengastronomie erweitert. Die Corona-Zeit hat auch den Trend in den letzten Monaten zur Außengastronomie in der Stadt insgesamt verstärkt, erklärte Matthäus. Das zeigen auch andere Beispiele, insbesondere in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Das machte Mut und die zuständigen Ämter reagierten auch in diesem Fall schnell.

Da bettet sich auch der neue Außenbereich der Kleinen Komödie Warnemünde ein. „Man sieht es von draußen nicht“, sagte Bausenator Holger Matthäus über die bisherige Präsentation der Kleinen Komödie, „es ist ein verstecktes Kleinod“. Und damit „völlig unangemessen für eine solche Kulturstätte“, urteilt Matthäus über den bisherigen Zustand. Tatsächlich liegt das Haus etwas unscheinbar in der Häuserzeile, nun macht der zur Straße hin gelegene kleine Außenbereich die Spielstätte äußerlich ein bisschen prägnanter sichtbar.

Außenbereich mit 30 Quadratmetern

So entstand vor der Kleinen Komödie ein etwa 30 Quadratmeter großer Außenbereich, der zur Straße hin abgepollert wurde. Matthäus rief die Theaterbesucher dazu auf, das Angebot anzunehmen und den neuen Außenbereich möglichst intensiv zu nutzen. „Diskutieren Sie nach den Veranstaltungen dort“, so Matthäus. Die Gestaltung des neuen Bereiches ist noch nicht abgeschlossen, sogenannte Big-Packs mit zwei Bäumen sollen den Außenbereich in der Rostocker Straße 8 künftig noch verschönern.

„Wir haben gut zusammengearbeitet“, meinte auch Volkstheater-Intendant Ralph Reichel über die Kooperation mit den städtischen Behörden. Reichel spielte auf das an diesem Abend aufgeführte Stück an und sprach von einer „guten Zweierbeziehung“ zwischen Theater und Stadt. Die Aufwertung der Spielstätte ist ein Gewinn für das Theater insgesamt. Ohnehin ist für die Kleine Komödie eine programmatische Neuprofilierung geplant, kündigte Ralph Reichel an.

Und was gab’s drinnen zu sehen? Es zeigte sich auch bei der Premiere am Samstag, dass das Haus wie geschaffen ist für Stücke, die auf kleinen Bühnen gut funktionieren oder eine intimere Atmosphäre verlangen. „Offene Zweierbeziehung“, geschrieben in den 1980er Jahren vom italienischen Künstlerpaar Franca Rame und Dario Fo, passte gut dorthin und bleibt ein aktueller Stoff. In diesem Fall spielten Katharina Paul und Bernd Färber ein Paar, deren Beziehung im Alltag erstarrt ist. Ein Ausweg soll eine lockere und offene Zweierbeziehung sein. Das gilt allerdings zunächst nur für den männlichen Teil – als die Partnerin auch ihre Rechte einfordert, eskaliert der Streit rasch.

Überhaupt bleibt das Stück eine emotionale Achterbahnfahrt. Katharina Paul und Bernd Färber liefern in dieser Tragikomödie eine intensive und kraftvolle Vorstellung. Die Inszenierung kam von Silke Johanna Fischer, Daniel Unger gestaltete Bühne und Kostüme. Auch nach diesem Stück gab es viel zu diskutieren, wofür der Außenbereich der Kleinen Komödie nun ein willkommener Ort ist.

Weitere Vorstellungen von „Offene Zweierbeziehung“: 19. September, 18 Uhr; 24. September, 20 Uhr; 25. September, 20 Uhr; immer in der Kleinen Komödie Warnemünde.

Von Thorsten Czarkowski