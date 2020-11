Kleine Komödie in Warnemünde: So lief die letzte Premiere vor dem Corona-Lockdown

Rostock

Es ist eine Rückkehr nach fünfzig Jahren. Wolfgang Bordel, langjähriger Intendant der Vorpommerschen Landesbühne, inszeniert wieder in Rostock. Das Stück heißt „Das Pflichtmandat“ und stammt vom britischen Autor John Mortimer (1923-2009). Bordel, der 1970 ein Physikstudium in Rostock begonnen hatte, war Mitglied im Studententheater, später Theaterleiter. „Dort habe ich auch mehrfach inszeniert und gespielt“, so Bordel. Heute ist er mit dem Rostocker Theaterintendanten Ralph Reichel und seinem Vorgänger Joachim Kümmritz befreundet. „Ich habe gefragt, ob ich nicht nach 50 Jahren wieder in Rostock künstlerisch tätig sein könnte“, so Bordel. Er war auf offene Türen gestoßen. Nun schließt sich der Kreis.

Angeklagter und Anwalt sind aufeinander angewiesen

Die Kleine Komödie Warnemünde ist eine intime Bühne, in der das Drei-Personen-Stück gut aufgehoben ist. Zum Inhalt: Herbert Fowle ( Ulrich K. Müller) ist des Mordes angeklagt und braucht vor Gericht einen Pflichtverteidiger. Und der Anwalt Wilfred Morgenhall ( Ulf Perthel) braucht unbedingt einen Erfolg. Zusammen mit seiner Praktikantin Elionora Abendklang ( Larissa Sophia Farr) will Morgenhall den Fall vor Gericht erfolgreich aufziehen, damit seine Anwaltskarriere endlich in Schwung kommt.

Der Angeklagte ist ein humorloser Klotz

Und da ist dieser Angeklagte offenbar leichte Beute. Denn Herbert Fowle ist nicht die hellste Kerze, aber das kann auch zur Gefahr für den Plan des Anwalts werden. Immer wieder stolpert Fowle über seine eigenen Unzulänglichkeiten. Klar ist nur: Er hat sich mit seiner Frau schon lange nicht mehr verstanden, die Eheleute lagen im Humorverständnis zu weit auseinander, immer wieder gab’s Spannungen. Aber muss man deswegen einen Mord begehen? Herbert Fowle ist ein reichlich humorloser Klotz. Wenn man ihm zuschaut, glaubt man das gern. Denn Ulrich K. Müller spielt diese Rolle mit einer herrlich norddeutschen Schnoddrigkeit, die diesen Stoff prima in den deutschen Sprachraum holt.

Die Verteidigungsstrategie geht schief

Die Naivität des Angeklagten macht es aber schwierig, ihn in eine ausgeklügelte Verteidigungsstrategie einzubinden. Immer wieder stolpert Fowle über seine eigenen Unzulänglichkeiten. Der ehrgeizige Anwalt und seine schöne Assistentin verzweifeln an ihm. Zusätzliches Problem: Wilfred Morgenhall verfügt über so gut wie keine Praxis als Rechtsanwalt, um so mehr steigert er sich in dieses Pflichtmandat hinein. Der Ehrgeiz ist groß, Morgenhall will den Prozess als Karrierechance nutzen. Er will unbedingt einen Freispruch erreichen.

Wolfgang Bordel Wolfgang Bordel wurde 1951 in Halle geboren und erlernte den Beruf eines Lokomotivschlossers. 1970 bis 1974 studierte er in Rostock Physik, dann Philosophie an der Berliner Humboldt Universität. 1983 wurde Bordel Intendant des Theaters Anklam. Nach der Wende 1989/90 stellte Wolfgang Bordel das Anklamer Theater auf sichere Beine, betrieb die Theater-Privatisierung und dessen Umwandlung zur Vorpommerschen Landesbühne, deren Intendant und Geschäftsführer er seit 1993 ist. Neben der Etablierung weiterer Spielstätten in Anklam, Heringsdorf, Zinnowitz und Barth gründete Bordel im Jahr 2000 die Theaterakademie Vorpommern auf Usedom, die er heute noch leitet. Mit Spielzeit 2012/2013 übernahm Bordel zusätzlich das Amt des Schauspieldirektors in der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/ Neustrelitz.

Eine überraschende Wendung nähert sich

Teil der angestrebten Lösung soll eine konstruierte Gerichtsverhandlung sein, in der die Prozess-Taktik durchgespielt wird. Es wird für die Beteiligten immer verwirrender. Die Grenzen zwischen den geprobten und dem realen Prozess verschwimmen, Anwalt Morgenhall ist längst von der Rolle. Dank seiner Unfähigkeit rückt ein Freispruch in weite Ferne. Doch für den Angeklagten bringt dieses Versagen schließlich einen Vorteil, für ihn nähert sich eine überraschende Wendung.

Auch Wolfgang Bordel hat früher in diesem Stück gespielt

Diesen komödiantischen Stoff bringen die drei Darsteller mit Schwung und Chuzpe auf die Bühne. Neben Wolfgang Bordel, der die Inszenierung mit Leichtigkeit handhabte, waren Jeannine Simon (Bühne und Kostüme), Arne Bloch (Dramaturgie) und Larissa Sophia Farr (künstlerische Mitarbeit) beteiligt. Das Stück kennt Wolfgang Bordel übrigens sehr gut, 1999 hatte er selbst darin auf der Bühne gestanden und den Angeklagten Fowle verkörpert. „Der englische Humor und die unglaubliche Pointe des Stückes sind bis heute sehr reizvoll geblieben“, so Wolfgang Bordel über seine Motivation.

Das Volkstheater verabschiedet sich bis zum 1. Dezember

Dass diese Premiere so kurz vor dem verordneten Corona-Lockdown noch stattfinden konnte, war einerseits Glück, andererseits müssen Zuschauer nun bis zum Dezember auf die nächste Aufführung warten. Aber der Optimismus bleibt: VTR-Intendant Ralph Reichel verabschiedete sich nach dem Stück für einen Monat vom Volkstheater-Publikum und wies erneut darauf hin, dass sein Theater ein erprobtes Corona-Sicherheitskonzept hat. „Wir sehen uns am 1. Dezember wieder“, so Ralph Reichel zuversichtlich.

„Das Pflichtmandat“, nächste Vorstellung am 20. Dezember um 18 Uhr in der Kleinen Komödie Warnemünde

Von Thorsten Czarkowski