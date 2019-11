Kleingärten, Grundstücke, Ortsbeiräte: Was Rostocks Bürgerschaft am Mittwoch entschieden hat

Rostock

Mehr als fünf Stunden dauert am Mittwoch die Sitzung der Rostocker Bürgerschaft. Neben der Entscheidung, zehn Kilometer neue Radwege pro Jahr zu bauen, wurden noch weitere wichtige Weichen gestellt. Ein Überblick:

Kein Verkauf von Vermögen

Mit der Mehrheit von Linken, Grünen und SPD hat die Bürgerschaft neue Spielregeln für die städtischen Unternehmen beschlossen. Die Stadtwerke AG, die Wohnungsgesellschaft Wiro und Co. dürfen künftig nur noch nach strenger Prüfung durch die Bürgerschaft „Vermögenswerte“ verkaufen, um das Geld an die Stadtkasse abzuführen.

Hintergrund: Die erfolgreichen Unternehmen der Stadt führen pro Jahr Millionen-Gewinne aus dem Haushalt des Rathauses ab. Allein von der Wiro kommen 14 Millionen Euro pro Jahr. Die Bürgerschaft will nun verhindern, dass Grundstücke und Gebäude verkauft werden, nur um diese Gewinne erzielen zu können. „Wir wollen, dass die Unternehmen ihr Vermögen behalten. Das Eigentum unserer Gesellschaften gehört den Rostockern – nicht den Geschäftsführern und auch nicht den Kämmerern im Rathaus“, so Linken-Chefin Eva-Maria Kröger.

Auch Thoralf Sens ( SPD) sagte: „Die Unternehmen können mit ihrem Vermögen nicht einfach machen, was sie wollen. Die Bürgerschaft hat dabei mitzureden.“ Künftig könnte die Bürgerschaft bei jedem Verkauf im Wert von mehr als 100 000 Euro mitzubestimmen haben.

Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski ( SPD) hält diese Regelung für unnötig: „Unsere Unternehmen haben in den vergangenen Jahren 300 Millionen Euro Eigenkapital aufgebaut. Wir mehren das Vermögen, wir verringern es nicht.“

Keine „ Identitäre Bewegung “ in Ortsbeiräten

Die Besetzung der Ortsbeiräte in Toitenwinkel und Evershagen wird die Bürgerschaft weiter beschäftigten. Denn mit breiter Mehrheit hat die Stadtpolitik am Mittwoch zwei Kandidaten der AfD für die beiden Stadtteil-Vertretungen abgelehnt.

Nach Informationen des Bündnisses „Endstation Rechts“ stehen die AfD-Politiker der „ Identitären Bewegung“ (IB) nahe, die als rechtsextremistisch gilt und vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Laut „Endstation Rechts“ sollen beide Kandidaten für die Ortsbeiräte mehrfach an Aktionen der Identitären Bewegung beteiligt gewesen sein, einer von ihnen unter anderem an einer „Störaktion“ an der Uni Rostock.

In einer gemeinsamen Erklärung von Linken, Grünen, SPD, Rostocker Bund und Freien Wählern heißt es: „Wir haben die AfD gebeten, zwei andere Personen für die Ortsbeiräte zu benennen.“ Das habe die Alternative für Deutschland abgelehnt. AfD-Frontmann Burkhard Rohde bat öffentlich darum, seiner Partei die Informationen über die Beziehungen der Kandidaten zur IB zukommen zu lassen: „Eine Mitgliedschaft in der Identitären Bewegung ist mit unseren Prinzipien nicht vereinbar. Wir werden das überprüfen. Hätten wir davon früher gewusst, hätten wir diese Kandidaten nicht aufgestellt.“

Neuer Kleingarten-Beirat?

In der Einwohner-Fragestunde warb Gabriele Schmidt, Vorsitzende des Kleingartenvereins „Am Pütterweg“, für einen Kleingarten-Beirat in Rostock. Bis 2014 gab es ein solches Gremium schon mal. Es wurde dann auf eigenen Wunsch aufgelöst.

Schmidt warb vor der Bürgerschaft dafür, in einem Beirat die Zukunft der mehr als 15 000 Kleingärten in der Stadt zu beraten. Die Stadt opfere seit Jahren Parzellen für den Wohnungsbau. Das sei mit der Forderung nach mehr Grün und auch dem Klimaschutz nicht vereinbar.

Robert Kröger (Linke) begrüßte den Vorstoß: „Ich bin selbst Vorsitzender ein Kleingarten-Anlage. Vor allem bei jungen Familien werden die Gärten immer beliebter.“ Auch Steffen Wandschneider-Kastell ( SPD) sagte: „ Kleingärten sind unsere grünen Schätze. Aber wir müssen auch ehrlich sein: Wir haben in vielen Anlagen Leerstand und wir müssen auch Platz für Wohnraum schaffen.“ Aber: In einem Beirat könnten die Zukunftsfragen der Kleingärtner auch seiner Sicht schnell und zielführend beraten werden.

Von Andreas Meyer