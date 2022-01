Kleingarten in Warnemünde: So stehen die Chancen auf eine Parzelle in Warnemünde

Rostock

Wer derzeit auf der Suche nach einem freien Kleingarten in Warnemünde ist, braucht viel Geduld. Gartenarbeit ist im Trend, in vielen Anlagen sind alle Parzellen belegt, die Wartelisten lang. „Vor etwa zwei bis drei Jahren hatten wir noch die Situation, dass wir Leute suchen mussten, wenn eine Parzelle frei geworden ist“, sagt Maik Graske, Sprecher vom Verband der Gartenfreunde in Rostock. Doch dann sei die Nachfrage in der Hansestadt stark gestiegen, viele Vereine würden lange Wartelisten führen. „Das ist im gesamten Stadtgebiet so“, sagt er. Die Anfrage sei schon vor Corona-Zeiten gestiegen, die Pandemie habe das Interesse jedoch noch einmal verstärkt.

Über die Gartenbörse des Gartenverbands finden sich derzeit einige Gesuche nach Parzellen im gesamten Stadtgebiet. Seit Oktober 2021 ist unter anderem auch das Inserat der Warnemünderin Inga Faust zu sehen. Sie bezeichnet die Suche im Ostseebad als „schwieriges Unterfangen“ – die Nachfrage sei einfach zu groß. Zwei Angebot habe es für die Familie schon gegeben. „Eines lag für uns völlig ungünstig im Verhältnis zu unseren Alltagswegen. Das wäre auf Dauer ein Nervfaktor geworden. Und beim zweiten handelte es sich um einen Garten, der völlig kernsaniert hätte werden müssen, um überhaupt mit der Gestaltung anfangen zu können“, erklärt sie, warum es dennoch nicht geklappt hat.

Geduld ist wichtig

Bei einer anderen Anlage habe sie das Gefühl gehabt, dass der Verein keine Familie mit jüngeren Kindern aufnehmen wolle. „Dabei bestand schon eine Einigung mit dem Verkäufer. Ich verstehe, dass schlechte Erfahrungen da stattgefunden haben könnten, aber ganz grundsätzlich finde ich das einfach total daneben“, sagt sie. Der Mutter gefällt die Vorstellung, dass ihre Kinder die natürlichen Prozesse im Garten mit erleben und begleiten können, obwohl sie nicht auf dem Land aufwachsen. Inga Faust bleibt geduldig. „Die Suche hat bei uns keine Eile.“

Wartelisten, Inserate, Kontakte

Geduld haben müssen auch Interessenten, die gerne Mitglied in der Kleingartenanlage „Werftblick“ am Ortsrand von Warnemünde werden wollen. Derzeit seien alle 214 Parzellen belegt, wie Vorstand Jörg Reppin sagt. „Das Telefon klingelt oft“, sagt er lachend. Wartelisten gebe es jedoch nicht – das sei ein zu großer Aufwand für die Ehrenamtlichen. Oft werden freiwerdende Parzellen vom aktuellen Pächter online inseriert, viele würden auch schon einen potenziellen Nachfolger kennen. Auf der Internetseite der Kleingartenanlage werde zudem über freigewordene Gärten hingewiesen.

Voraussetzung zum Erwerb einer Kleingartenparzelle ist die Mitgliedschaft im Kleingartenverein. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Viel Vorerfahrung müssen Interessierte nicht mitbringen. „Wichtig ist das Interesse an der Tätigkeit“, sagt Reppin. „Und man muss es sich leisten können – das ist nicht unerheblich.“

So teuer ist das Hobby

Die Pacht für ein Areal beträgt etwa 17 Cent pro Quadratmeter. Hinzu kommen Kosten für Versicherungen, Müllabfuhr, Strom und Wasser. „Man sollte schon mit jährlichen Fixkosten etwa zwischen 200 bis 250 Euro im Jahr rechnen“, schätzt der Experte.

Benno Winter, Vorsitzender der Kleingartenanlage „Am Moor“ betont, dass zudem auch Ablösesummen für Laube und Gartengeräte fällig werden können. „Zwischen 3000 und 5000 Euro kann man da schon ausgeben“, sagt er. Auch Winter hat derzeit keinen Leerstand – 400 Gärten sind belegt. Auch hier könne nicht verlässlich gesagt werden, wann der nächste Wechsel stattfindet. „Es gibt Interessenten, denen sage ich, dass das lange dauern kann. Und dann melde ich mich ein paar Tage später bei ihnen, weil kurzfristig was frei wird.“ Im Schnitt gebe es zehn bis 15 Wechsel im Jahr. Interessenten können sich auf die Warteliste setzen lassen. „Wir sind bemüht, für alle Wartenden eine Lösung innerhalb eines Jahres zu finden“, betont der Vorsitzende.

Junge Familien willkommen

Vergeben werden die Grundstücke allerdings nicht nach Dauer der Wartezeit. „Wer Interesse bei uns anmeldet, muss bereits genaue Angaben machen, was er plant, wie viel Budget er hat, wie viel Zeit er im Garten verbringen möchte“, sagt Winter. Wird eine Parzelle frei, werde geprüft, welcher Nachfolger sich eigne. „Familien mit Kindern werden natürlich immer gern gesehen“, sagt der Gärtner. Insgesamt wünscht er sich, weiterhin auch mehr junge Menschen von dem Hobby zu überzeugen. Dafür sei es aber auch wichtig, offener zu werden. „Es gibt immer wieder Verbote und Streit über so viele Kleinigkeiten“, so Winter. „Früher hatte fast jede Anlage einen Spielplatz, das ist aufgrund hoher Auflagen kaum noch der Fall. Dann sollte man den Familien zumindest ermöglichen, ein Planschbecken oder ein Trampolin auf dem eigenen Grundstück aufstellen zu können“, nennt er ein Beispiel.

Dass das Interesse junger Menschen zunimmt, bestätigt auch Hannelore Ostrowski. Die 80-Jährige arbeitet gern in ihrem Garten „Am Moor“, freut sich auf die Ernte und die Selbstversorgung. Auch neue, junge Parzellen-Nachbarn sind bei ihr willkommen. „Ich finde das gut – solange nicht nur gefeiert wird, sondern die Gärten weiterhin gepflegt werden“, betont die Rostockerin.

Von Katharina Ahlers