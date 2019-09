Von wegen Idylle: Kleinkrieg in Rostocks Kleingartenanlage „Schöne Aussicht“

Rostock

Von wegen Garten-Idylle: In der Kleingartenanlage „Schöne Aussicht“ tobt ein Kleinkrieg. Anonyme Mails mit Beschuldigungen, Flugblätter mit Verleumdungen und Warnungen vor krebserregendem Gift machen die Runde. Das Auto des Vereinsvorsitzenden Erich Kietzmann ist mit Farbe besprüht worden. Vorwürfe der Veruntreuung und des Betruges erreichten die Staatsanwaltschaft. Auch musste sich das Amtsgericht Rostock schon mit den Streitigkeiten beschäftigen. Mit 325 Parzellen gehört „Schöne Aussicht“ zu den größten Kleingartenanlagen in der Hansestadt.

Neuester Höhepunkt ist eine Auseinandersetzung auf einem Parkplatz vor der Anlage. Alfons Schneider behauptet, hier von einem 30 Jahre alten Osteuropäer angegriffen worden zu sein. Grund: Schneider habe den Mann aus Versehen zugeparkt. „Der ist sofort auf mich losgegangen und hat immer gebrüllt: ,Ich mache Dich kaputt’. Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht“, schildert der 72-Jährige den „Überfall“, wie er es nennt.

„Zum Glück war die Polizei schnell vor Ort“

Schneider habe einen Faustschlag ins Gesicht bekommen. Auch habe der Angreifer seinen Autospiegel zertrümmert und eine Beule in den Kofferraum geschlagen. „Zum Glück war die Polizei nach meinem Anruf schnell vor Ort und konnte mir helfen.“

Der Rentner erhebt weitere Vorwürfe: Demnach gehöre der Angreifer zu einer Gruppe von Osteuropäern, die dauerhaft in der Kleingartenanlage wohnen – obwohl das laut Bundeskleingartengesetz verboten ist. „Daraus resultiert auch der Müll am Rande des Parkplatzes“, sagt Schneider und zeigt auf illegal entsorgte Abfälle in einer Hecke. Schuld daran sei der jetzige Vereinsvorstand, der das alles toleriere, so der aufgebrachte Mann.

Polizei bestätigt Version nur teilweise

Bei der Kleingartenanlage "Schöne Aussicht" wird regelmäßig illegal Müll in einer Hecke auf der anderen Straßenseite entsorgt. Quelle: privat

Die Polizei bezeichnet Schneiders Version als zu dramatisch. Zum Beispiel habe nicht der 72-Jährige die Beamten gerufen, sondern der vermeintliche Tatverdächtige, weil er zugeparkt war. „Wir sind zu einer verbalen Streitigkeit hinzugekommen“, sagt Polizeisprecher Christopher Hahn. Die tätlichen Angriffe könne er nicht bestätigen. Schneider habe zwar angegeben, einen Faustschlag bekommen zu haben und dass sein Auto beschädigt worden sei. Der 30 Jahre alte Tatverdächtige habe das jedoch verneint. Auch musste Schneider nicht in Klinik, wie von ihm behauptet. „Die Verletzung bedurfte keiner sofortigen Behandlung. Der Geschädigte wollte selbstständig zum Arzt gehen“, sagt Hahn.

Der Verband der Gartenfreunde weist die Vorwürfe mit den illegalen Dauerbewohnern in der Anlage ebenfalls zurück. „Wir sind dem bereits nachgegangen und können dies derzeit nicht bestätigen“, sagt Geschäftsführerin Susann May. Gelegentliche behelfsmäßige Übernachtungen, insbesondere in der Hauptsaison, seien als kurzfristige Aufenthalte anzusehen und somit im Sinne des Bundeskleingartengesetzes kein Problem, erläutert May weiter.

Müll-Problem besteht schon länger

Der stellvertretende Vereinsvorsitzende der Kleingartenanlage „Schöne Aussicht“, Dirk Gratopp, bestätigt aber, dass es seit einiger Zeit eine Gruppe von Osteuropäern in der Anlage gebe. „Die haben unsere schlimmsten Gärten übernommen und in Ordnung gebracht.“ Dass nun ausgerechnet diese Gruppe am Müll Schuld sein soll, kann Gratopp nicht glauben. Schließlich gebe es das Problem schon seit 2008. Eine Kontrolle sei generell schwierig, so Gratopp: „Es ist schwer nachvollziehbar, woher der Müll kommt. Der liegt ja nicht einmal an unserer Anlage, sondern auf der anderen Straßenseite. Und hier sind noch drei weitere Kleingartenanlagen in der Nähe.“ Auch die Stadtverwaltung betont, dass es keine Bestätigung dafür gebe, woher der Müll genau komme.

Kostenlose Grünschnitt-Entsorgung Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass Grünschnitt kostenlos in den vier Rostocker Recyclinghöfen abgegeben werden kann. In Kleingartenanlagen kann zudem zweimal pro Jahr eine kostenlose Abfuhr bestellt werden. Recyclinghöfe gibt es in Dierkow, Südstadt, Lütten-Klein und Reutershagen. Weitere Infos unter rathaus.rostock.de.

Für Alfons Schneider ist das Müllproblem nur die Spitze des Eisberges. Der 72-Jährige behauptet weiter, dass der Vorstand nicht vernünftig mit den Vereinsgeldern haushalte. Diese seien zum Beispiel in ein Luxus-Toilettenhaus investiert worden – zu dem normale Mitglieder keinen Zugang hätten. Gegen den Vorstand sind daher bereits bei der Staatsanwaltschaft Anzeigen wegen Betruges und Veruntreuung eingegangen. Doch die Behörden haben die Ermittlungen gar nicht erst aufgenommen. Grund: „Für einen Anfangsverdacht hat es nicht gereicht“, teilt Harald Nowak von der Staatsanwaltschaft Rostock mit.

Kleingärten sollen für Wohnen und Gewerbe weichen

Gratopp winkt ab: „ Schneider gehört zu einer Gruppe von fünf bis sechs Mitgliedern, die sich um den alten Vorstandsvorsitzenden gebildet hat.“ Und diese Gruppe tyrannisiere den neuen Vorstand. „Wir sind nervlich völlig am Ende“, sagt Gratopp. Bevor der 54-Jährige die Anlage betrete, habe er Angst, welche Vorwürfe nun schon wieder per Flugblatt erhoben werden. „Das meiste passiert ja anonym“, sagt Gratopp. Schneider weist die Vorwürfe zurück. „Ich gehöre keiner Gruppe an.“ Er wolle nur für Ordnung sorgen.

Bitter: Die Stadt will die Kleingärten langfristig für Wohnen und Gewerbe opfern. Der Verein der Anlage „Schöne Aussicht“ wehrt sich dagegen: „Wir wollen unsere Gärten erhalten. Für viele Ältere hängt da ein Leben dran. Aber mit solchen Aktionen wie jetzt wird unsere Gemeinnützigkeit in Frage gestellt“, sagt Gratopp. Gegen die Mitglieder um den alten Vorstand laufe daher bereits ein Ausschlussverfahren. „Dafür haben auf einer Versammlung fast alle der mehr als 200 teilnehmenden Mitglieder gestimmt“, so Gratopp.

Schneider selbst ist kein Mitglied im Verein. „Wir haben ihm schon Hausverbot erteilt“, sagt Gratopp. Das jedoch ist vom Amtsgericht gekippt worden. Grund: Schneiders Frau hat einen Garten und ist Mitglied. Der 72-Jährige ist übrigens kein Unbekannter in der Hansestadt: Schneider war früher Schatzmeister des Wählerbündnisses Unabhängige Bürger für Rostock (UFR) und Vorsitzender der Schmarler Kinderhilfe.

