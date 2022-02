Klettern ohne Absicherung: So funktioniert „Bouldern“ in Warnemünde

Rostock

Tanja Peter reibt sich die Hände mit Chalk ein und greift nach einem der grünen Klettergriffe, die an der Wand in der Boulderhalle „Felshelden“ in Warnemünde angebracht sind. Gekonnt zieht sie sich hoch, streckt ihr Bein aus und platziert den Fuß auf einem Tritt, der einige Zentimeter über ihr angebracht ist. Schnell hängt die 27-Jährige in Rückenlage in zwei Metern Höhe über dem Boden. Seit 2017 kommt Peter zum „Bouldern“ nach Warnemünde, hat sich an diesem Dienstagnachmittag einen der schwersten Parcours ausgesucht. Angst abzustürzen hat sie nicht. „Ich bin da eher risikofreudig“, sagt die Rostockerin.

Klettern ohne Absicherung

Beim Bouldern handelt es sich um Klettern ohne Seil in sicherer Absprunghöhe über einer dicken Bodenmatte. Anders als beim traditionellen Klettern benötigen die Sportler keine Vorkenntnisse, Sicherungstechnik, Kletterseil oder Kletterpartner. „Man macht sehr schnell Fortschritte und schafft im Laufe der Zeit immer mehr“, sagt Peter, die ihre Begeisterung für diese außergewöhnliche Sportart beim Uni-Sport entdeckt hat. „Selbst wenn man mal Pause macht, lernt man allein durch das Zugucken bei anderen viel dazu. Es ist verrückt, dass man oft an einem Punkt angekommen ist, an dem man erst mal nicht weiß, wie man am besten weiterklettert. Und dann dreht man seinen Fuß um zwei Zentimeter und plötzlich schafft man es auf die nächste Stufe.“

Schnell habe sie verstanden, dass es bei der Sportart nicht nur auf Kraft ankommt – sondern auch auf Gleichgewicht, Konzentration, Kreativität, Gelenkigkeit und die richtige Technik. Dem kann Inhaber Jano Tenev nur zustimmen. „Bouldern ist eine sehr komplexe Sportart. Frauen haben da oft ein besseres Körpergefühl und machen schneller Fortschritte – Männer versuchen viel über die Kraft zu kompensieren“, beschreibt er.

Parcours wechseln regelmäßig

In seiner 540 Quadratmeter großen Halle hat er insgesamt 120 Routen verschiedener Schwierigkeitsstufen kreiert. „Einmal wöchentlich schrauben wir einige der Routen um, damit es auch für unsere Stammkunden nicht langweilig wird“, erklärt er. So gebe es Parcours, bei denen der nächste Klettergriff nur durch Springen zu erreichen ist. „Man muss alle Gliedmaßen von der Wand lösen und zum nächsten Halt hinhechten.“

Auch für Menschen, die ihre Höhenangst überwinden wollen, eigne sich der Sport. Man denkt immer nur von Griff zu Griff und versucht, den nächsten zu berühren. Und irgendwann ist man so motiviert, dass man einfach nur an die Spitze gelangen möchte.“ Zudem sei das Hobby ein guter Ausgleich zum stressigen Alltag. Das Hobby eigne sich grundsätzlich für alle Altersgruppen. „Wir haben Kletterschuhe in den Größen von 27 bis 50“, sagt der 41-Jährige.

Leidenschaftlicher Kitesurfer

Angefangen hat alles, als der leidenschaftliche Kitesurfer auf der Suche nach einem coolen Indoor-Sport als Ausgleich zum Wassersport durch eine Freundin auf das Bouldern aufmerksam wurde. Irgendwann hat der gelernte Grafiker entschieden, seinen Job, mit dem er gerade genug Geld für den Lebensunterhalt verdient, aufzugeben und sein Hobby zum Beruf zu machen. „Ich hatte keine Lust mehr auf Kundenakquise und wollte ein Projekt starten, das mir längerfristig den Unterhalt sichern kann.“

Drei Jahre später hat er die damals erste kommerzielle Halle in MV eröffnet. Mittlerweile ist eine weitere in Rostock und eine Bouldermöglichkeit in Greifswald hinzugekommen. Auch die Sportart, die sogar olympisch ist, erfreut sich immer größerer Beliebtheit. „Das liegt auch daran, dass es eine sehr komplexe Sportart mit leichtem Einstieg ist. Der Lerneffekt macht sich schnell bemerkbar.“

2G-plus und Zugangsbeschränkung

In Vor-Corona-Zeiten habe es bei den „Felshelden“ an einem Wochenende mehr als 100 Besucher gegeben. Doch dann kamen zwei Lockdowns – einmal sieben und einmal zwei Monate lang hatte die Halle geschlossen. „Man kommt schnell aus dem Training raus – vor allem die Greifkraft lässt nach“, sagt Tenev. Viele Stammkunden seien nach Greifswald oder Lübeck ausgewichen.

Nun freut er sich, dass seine Halle wieder geöffnet hat – wenn auch mit 2G-plus-Regelung. Am Dienstagnachmittag sind vor allem viele Ferienkinder in der Halle anzutreffen. Zu ihnen gehört auch der neunjährige Colin. „Ich war schon sechsmal hier“, sagt er. Angst runterzufallen hat er nicht. „Ich habe keine Höhenangst und werde immer schneller“, sagt er. „Das macht echt Spaß.“

Von Katharina Ahlers