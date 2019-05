Rostock

„Wir sind stolz auf Euch“ steht auf dem Schild, dass eine 65-Jährige bei der Klima-Demo in Rostock trägt. Mit „Euch“ meint sie Rostocks Nachwuchs, die Schüler und Studenten. Und ja: Die Dame hat absolut Recht mit dieser Botschaft. Wer sich mit den jungen Menschen bei „ Fridays for Future“ unterhält, kann nur beeindruckt sein. Es geht ihnen nicht um sich, wenn sie demonstrieren. Nicht darum, früher aus dem Unterricht „abhauen“ zu können. Es geht um die Zukunft der nächsten Generationen. Mit 15, 16, 17 Jahren denken sie bereits an ihre Kinder. Wenn sie sich Gedanken um das Morgen und Übermorgen machen, sind sie dabei reflektierter als viele Erwachsene – und vor allem als manch erwachsener Politiker. Sie wissen, dass ihre (und unsere) Generationen es sind, die Fehler der Vergangenheit und der Gegenwart beenden müssen. Sie wissen auch um die Folgen ihrer Forderungen – zum Beispiel um den drohenden Jobabbau in den Kohlerevieren. Aber Rostocks Jugend macht sich auch Gedanken, welche neuen Jobs stattdessen entstehen könnten. Macht weiter so! In vielerlei Hinsicht seid ihr klüger als wir „Großen“.

Andreas Meyer