Rostock

Fürs Klima wird am 24. Mai erneut in Rostock demonstriert. Deswegen ist am Freitag – so die Stadtverwaltung – mit zeitweise erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt zu rechnen. Auch Straßenbahn- und Buslinien können zeitweise abweichend verkehren.

Von 12 und 16 Uhr ist eine Demonstration mit etwa 1800 Teilnehmern angemeldet - unter dem Motto: „Aufforderung zur Handlung für den Klimaschutz“ – angemeldet. Nach einem Auftakt vor dem Kröpeliner Tor führt die Demonstrationsroute vom Schröderplatz über Am Vögenteich und Arnold-Bernhard-Straße zum Saarplatz sowie weiter über die Wismarsche Straße und den Doberaner Platz. Von dort aus geht es über die Doberaner Straße, den Schröderplatz, Beim Grünen Tor und Am Kanonsberg zum Stadthafen.

