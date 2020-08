Rostock

Rostock ist im wahrsten Sinne des Wortes ein heißes Pflaster – besonders nachts. Eine Klimakarte der Hansestadt zeigt zahlreiche dunkelrote Flächen. Das bedeutet, dass es dort auch nach Sonnenuntergang merklich wärmer bleibt als in anderen Vierteln. Die OZ hat sich an einem besonders heißen Tag an diesen „Hot Spots“ umgehört und gefragt, wie die Menschen mit den hohen Temperaturen umgehen.

Laut Jacqueline Sambale vom Umweltamt der Hansestadt ist es vor allem in dicht bebauten Gebieten sehr warm, in denen gleichzeitig wenige Grünflächen für Abkühlung sorgen können. „Ursache ist, dass asphaltierte, versiegelte Flächen Wärme absorbieren und diese nur langsam wieder abgeben. Daher treten teils große Temperaturunterschiede innerhalb Rostocks auf.“ Dies könne von den Bewohnern der betroffenen Gebiete als sehr belastend empfunden werden.

Kalte Dusche in der Rostocker Innenstadt

Das gelte vor allem für die Innenstadt. Laut der Klimakarte, die auf Modellrechnungen beruht, ist es unter anderem in großen Teilen der Östlichen Altstadt sehr warm. Das bestätigen Nico (25) und Josi Matthias (23), die in der Altschmiedestraße wohnen. Sie wissen sich jedoch zu helfen: „Wir haben in unserer Wohnung eine Klimaanlage, gehen kalt duschen oder legen uns an den Strand. Die Temperaturen sind nachts noch erträglich.“

Nico (25) und Josi Matthias (23) wohnen in der Altschmiedestraße. Quelle: Martin Börner

Auch die Nördliche Altstadt, in der Matthias Schwittay (61) wohnt und arbeitet, erstrahlt auf der Klimakarte dunkelrot. Doch der Rechtsanwalt hat einen entscheidenden Vorteil: Er wohnt schön gelegen im obersten Stockwerk – hoch über dem aufgeheizten Asphalt. „Ich kühle mich sehr gerne auf meinem Balkon ab, hier hat man einen tollen Blick über Rostocks Neuen Markt, den Hafen und Warnemünde. Wenn ich Zeit habe, dann gehe ich auch gerne mal an den Strand. Nachts ist es relativ angenehm.“

Babywanne für den Hund in der KTV

In der Kröpeliner-Tor-Vorstadt werden die roten Flecken schon seltener. In einem davon wohnt Kosmetikerin Angela Gier (56): „Ich sitze bei der Hitze gerne auf meiner Dachterrasse. Die teile ich mit meinem Hund ,Jarry von Hanshagen’, der bekommt hier seine eigene Babybadewanne.“ Um der Hitze zu entkommen, geht Gier derzeit gerne campen oder badet in der Müritz. Aber auch in Rostock gebe es angenehm kühle Plätze: „Als Tipp habe ich das Petriviertel, da kann man gut in die Warnow springen.“

„Ich sitze bei der Hitze gerne auf meiner Dachterrasse. Diese teile ich mit meinen Hund Jarry von Hanshagen, der bekommt hier seine eigene Babybadewanne", sagt Angela Gier. Quelle: Martin Börner

Die ehemalige Neptunwerft ist ein weiterer Hotspot. In dem Neubauviertel neben der alten Werfthalle lebt Rentner Dieter Mildner (75): „Ich gehe gerne an den Strand und ins Wasser oder setze mich auf meinen Balkon. Dort haben wir angenehmen Westwind.“ Nachts lasse es sich meist drinnen ganz gut aushalten, da die Wohnungen isoliert seien, so Mildner, anders tagsüber: „Letze Woche waren es in der Wohnung 40 Grad, da lasse ich einfach das Fenster auf und mache die Balkontür zu.“

„Letzte Woche waren es in der Wohnung 40 Grad, da lasse ich einfach das Fenster auf und mache die Balkontür zu", so Dieter Mildner. Quelle: Martin Börner

Kühle Plattenbauten an der Warnow

Die Neubauviertel links und rechts der Warnow sind laut Klimakarte erträglicher. „ Stadtteile mit so genannter Großblockbebauung, die weitläufige, begrünte Abstandsflächen aufweisen, kühlen sich ähnlich stark ab wie etwa Kleingartenanlagen“, erklärt Jacqueline Sambale vom Umweltamt. „Außerdem begünstigen die Abstandsflächen je nach Stellung der Gebäude das Eindringen nächtlicher Kaltluft.“

Erst in Warnemünde wird es wieder tiefrot. Davon kann Jürgen Wockenfuß (65) ein Lied singen. Der Rentner wohnt in der Beethovenstraße, wo es besonders warm ist: „Gegen Morgen fängt man hier an zu schwitzen, da mache ich das Fenster auf. Nachts habe ich nur eine dünne Decke.“

Jürgen Wockenfuß (65) wohnt in der Beethovenstraße in Warnemünde. Quelle: Martin Börner

Ventilator am Bett in der John-Brinckman-Straße

Werner Scholz (76) aus der John-Brinckman-Straße lassen die hohen Temperaturen dagegen kalt: „Ich und meine Frau mögen die Wärme und können die Hitze hier gut vertragen. Wenn es nachts ganz schlimm wird stellen wir einen Ventilator vors Bett. Tagsüber sitzen wir auf einen von unseren zwei Balkons, einer ist auf der Süd- und einer auf der Nordseite.“

„Ich und meine Frau mögen die Wärme und können die Hitze hier gut vertragen. Wenn es nachts ganz schlimm wird, stellen wir einen Ventilator vors Bett", sagt Werner Scholz. Quelle: Martin Börner

Laut Jacqueline Sambale ist es in den überwärmten Gebieten an warmen, windstillen Tagen morgens um 4 Uhr noch um bis zu 4 bis 6 Grad wärmer als in umliegenden Grün- und Freiflächen – obwohl es dort mittags ähnlich warm wird. „Allerdings ist deren nächtliche Abkühlung deutlich stärker.“

Von Clara Weiland und Axel Büssem