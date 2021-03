Klimaaktivisten demonstrieren in Rostock: „Wir dürfen die Klimakrise in der Pandemie nicht vergessen“

Rostock

Unter dem Motto „No More Empty Promises“ – keine leeren Versprechungen mehr – hat die Bewegung“ Fridays for Future“ am Freitag global in mehr als 800 Städten gestreikt. Deutschlandweit organisierten die Aktivisten rund 270 Protestaktionen – auch in Rostock. Sie forderten Klimagerechtigkeit und klimapolitische Maßnahmen, die die Erderhitzung auf 1,5 Grad Celsius begrenzen.

Beim Streik in Rostock waren auch Dominik Locker und Max Hoffmeister dabei. Die beiden studieren Umweltingenieurwesen und haben ganz persönliche Gründe, um sich bei „Fridays for Future“ zu engagieren. Dominik Locker sagt: „Der CO2-Ausstoß steigt weltweit immer weiter an, Küsten werden immer mehr überschwemmt.“ Man müsse jetzt umweltfreundliche Technologien investieren – nicht erst in ein paar Jahren. Dann sei es zu spät. Dominik Locker selbst lebt zudem seit 2017 komplett vegetarisch. Das habe ökologische Gründe. „Ich möchte aber auch nicht die Massentierhaltung unterstützen“, erklärt der 23-Jährige.

Rostocker Student: „Wir beschäftigen uns jeden Tag mit dem Klima“

Kommilitone Max Hoffmeister sagt: „Wir beschäftigen uns jeden Tag allein durch unser Studium mit dem Thema Klimaschutz. Es ist fest in unserem Bewusstsein verankert.“ Sie seien bei der Demo dabei, um gemeinsam mit vielen anderen ein Zeichen zu setzen. Die Corona-Pandemie sei schlimm. „Aber wir dürfen die Klimakrise darüber hinaus nicht vergessen“, sagt Max Hoffmeister.

„Heute haben wir gezeigt: Deutschland ist bereit für den sozialökologischen Wandel. Wir lassen auch in Zeiten der Pandemie nicht locker, sondern bleiben laut für eine gerechte Zukunft. Politiker dürfen sich auf ihren leeren Wahlversprechen nicht ausruhen, sondern müssen sofortige Maßnahmen gegen die Klimakrise umsetzen”, so Jördis Thümmler, Sprecherin von „Fridays for Future“.

Die Fahrraddemo der Bewegung Fridays for Future endete am Freitagabend auf der Nordseite des Rostocker Hauptbahnhofs. Quelle: Ove Arscholl

Die Klimaaktivisten hatten sich in Rostock am Freitagnachmittag zunächst vor der Neptunschwimmhalle getroffen und dann eine Fahrraddemo in Richtung Hauptbahnhof gestartet. Angemeldet waren laut Polizei 200 Demonstrationsteilnehmer. „Unterwegs gab es ein wenig Schwund“, erklärt die Polizei. Auf dem Bahnhofsvorplatz hatten sich zur Abschlusskundgebung dann etwa noch 140 Klimaschützer versammelt.

Von Michaela Krohn