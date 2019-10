Klimadebatte: Experten stellen sich den Fragen von OZ und Universität

Die OSTSEE-ZEITUNG und die Universität Rostock laden am 6. November zum ersten Rostocker Wippengespräch ein. Gäste aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, aber auch Vertreter von „Fridays for Future“ stellen sich Fragen zum Klimawandel. Auch das Publikum soll in die Klimadebatte mit einbezogen werden.