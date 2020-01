Rostock

Er war gekommen, um zu mahnen: Tim Tönsing von Rostock for Future nahm am Mittwochabend die Rostocker Bürgerschaft und Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) ins Gebet. Der von der Hansestadt ausgerufene Klimanotstand hätte aus Sicht der Aktivisten keine befriedigenden Ergebnisse gebracht, so Tönsing. Stattdessen sollten endlich sinnvolle Sofortmaßnahmen vorgelegt werden.

Madsen bat um Verständnis: Die Verwaltung der Hansestadt sei sehr groß, Veränderungen gingen daher nicht auf der „fast lane“, also der schnellen Spur, sondern brauchen Zeit. Verwaltung sei noch nicht getrimmt „auf die schnellen Zeiten, in denen wir leben“.

Brezeln statt Buletten im Rathaus

Zudem lösten selbst kleine Maßnahmen teilweise riesige Wellen aus, sagte der OB und erinnerte an seine Idee, bei offiziellen Empfängen im Rathaus künftig Brezeln statt Buletten zu servieren und auf Fleisch verzichten zu sollen. „Daraufhin haben sich tausende Menschen gemeldet, die das aber wahrscheinlich nie trifft, weil sie nicht zu den offiziellen Empfängen kommen“, so der OB.

Auch Verbände und Handwerksbetriebe hätten schon diesen kleinen Vorstoß kritisiert. „Auf dem Weihnachtsmarkt wurde ich beschimpft und es hieß, dass es dort keine Wurst mehr für mich gibt“, sagte Madsen. Dafür hätte er quasi über Nacht 200 neue vegane Online-Freunde aus aller Welt bekommen, die seine Idee feierten.

„99 Tage rum –wat nu?“

„Das zeigt, wie komplex es ist, die Ideen auf den Tisch zu bekommen, dann Mehrheiten zu finden und es umzusetzen“, so Madsen. „Wir arbeiten schon wirklich fleißig dran und sind in vielen Dingen schon weit vorne, zum Beispiel beim Landstrom“, sagte er in Richtung der Aktivisten.

Dass diese keine Ruhe geben werden, zeigte sich bei einer spontanen Demonstration auf der Zuschauertribüne. Dort entrollten Unbekannte Transparente mit den Sprüchen: „99 Tage rum –wat nu?“ und „Wir streiken bis Ihr handelt“. Bürgerschaftspräsidentin Regine Lück (Linke) unterband das und setzte ihr Hausrecht durch – die Demonstranten und Tim Tönsing mussten gehen.

Von Claudia Labude-Gericke