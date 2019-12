Klimaschutz: Rostocker fordern Verbot von Autos in Innenstadt und KTV

Autofreie Stadt:In der KTV und in der City sollen Autos tabu sein. Anwohner können ihre Fahrzeuge in Parkhäusern am Rand abstellen und sollen nur noch „vor die Haustür“ fahren, wenn es wirklich nötig ist.

Selbst ist die Stadt: Die Bürger wollen zudem die Verwaltung und die städtischen Unternehmen zwingen, jedes Jahr ihren Ausstoß an Treibhausgasen um drei Prozent zu reduzieren.

Strom vom Dach:Alle Neubauten in Rostock sollen Solaranlagen auf den Dächern haben. Ohne Sonnen-Strom soll es keine Baugenehmigungen mehr geben. Auch auf bestehenden Gebäuden soll nachgerüstet werden.

Homeoffice statt Pendel-Verkehr:Um die Straßen zu entlasten, sollen Firmen in Rostock ihren Mitarbeitern stärker als bisher ermöglichen, von daheim arbeiten zu können. Die Stadtverwaltung soll in diesem Punkt mit gutem Beispiel vorangehen.

Radverkehr für alle: Die Stadt soll nicht nur neue Radwege bauen, sondern auch Räder zum Leihen anbieten – damit die Bürger jederzeit umweltfreundlich mobil sein können.

Wind für Rostock: Im Seehafen und auch vor Warnemünde sollen Windparks entstehen. Dort würden sie kaum stören, aber saubere Energie für alle liefern.

Leuchten nur mit LED: Alle Straßenlaternen und die gesamte Beleuchtung der Stadt – unter anderem in und an den Verwaltungsgebäuden – soll schnellst möglich auf Energie-sparende LED-Technik umgestellt werden.

Privat-Autos werden überflüssig: Die Stadt soll mit privaten Unternehmen das Carsharing-Angebot ausbauen. Das Ziel: Die Rostocker sollen sich für kleines Geld ein Auto unkompliziert leihen können, wenn sie es brauchen. Aber: Eigene Autos sollen überflüssig werden. Die stünden meist eh nur rum und würden Flächen blockieren.

Parken für das Umland: Pendler und Besucher aus dem Umland sollen am Stadtrand ihr Auto abstellen – auf riesigen „Park & Ride“-Plätzen. Von dort geht es im schnellen Takt mit Bussen oder Bahnen in die Stadt.