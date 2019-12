Auch in diesem Jahr feiern wieder tausende Seeleute Weihnachten fernab der Heimat auf See. Damit auch sie ein wenig Weihnachtsstimmung erleben können, packt die Schiffsversorgung Rostock unter anderem bunte Weihnachtstüten mit Schokolade, Spekulatius und Marzipan. Die Tüten sind nicht die einzigen Artikel, die besonders im Dezember an Bord gebracht werden – auch Gänse und Sekt werden besonders oft geordert.