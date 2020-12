Rostock

Austoben beim Sport, zocken am Computer und Musikvideos im Internet schauen: Die Vorlieben von Tommy gleichen denen seiner Altersgenossen. Doch bei dem 14-jährigen Schweriner gehören zudem 23 Tabletten und vier Inhalationen zum normalen Tagesablauf. Denn seit seiner Geburt ist Tommy krank. „Weil ich blau aus dem Mutterleib kam, hat man kurz danach festgestellt, dass ich die Bluter-Krankheit habe. Hämophilie heißt das“, erklärt der Teenager abgeklärt.

Als wäre das nicht genug, stellte sich nach wenigen Lebensmonaten auch noch heraus, dass der Junge an Mukoviszidose leidet. Diese schwere Stoffwechselstörung zählt zu den seltenen und lebensverkürzenden Erkrankungen – etwa 8000 Patienten gibt es in Deutschland.

Bei ihnen verstopft zähflüssiger Schleim neben der Lunge auch andere lebenswichtige Organe. „Deshalb muss ich Magentabletten nehmen, drei für die Verdauung, eine für die Leber, dazu noch Vitamine E und D3“, zählt Tommy einen Teil seiner täglichen Medikamentenroutine auf.

Lungenfunktion lag bei 53 Prozent

Dennoch fühle er sich nicht eingeschränkt. „Das Inhalieren ist unangenehm und manchmal echt quälend“, gibt der tapfere Junge zu. In den schlimmsten Zeiten, als das Leben ihm quasi die Luft nahm, hätte seine Lungenfunktion nur bei 53 Prozent gelegen. „Da hat man schon Schmerzen“, erzählt Tommy.

Dank guter Therapien sei er die meiste Zeit zwischen 77 und 88 Prozent Lungenfunktion eingependelt gewesen. „Mit meinen neuen Medikamenten schaffe ich es jetzt sogar auf 100 Prozent“, sagt er stolz. Deshalb sei auch Sport kein Problem. „Aufs Fußballspielen sollte ich eher wegen der Bluterkrankheit verzichten.“

Die Klinik-Nannys Luisa Grabe (l.) und Jana David mit Tommy. Bei der Wahl zum Deutschen Engagementpreis hat er für das Rostocker Projekt auch mit abgestimmt. Quelle: privat

Dreimal pro Woche muss er sich selbst spritzen

Im Laufe seines jungen Lebens hat sich Tommy schon ein erstaunliches medizinisches Wissen angeeignet. „Wegen der Hämophilie muss ich mich drei Mal pro Woche selbst spritzen. Aber nicht nur unter die Haut wie Diabetiker, sondern direkt in die Vene.“ Was für Laien befremdlich klingt, sei für ihn mittlerweile Routine. „Das habe ich gelernt, als ich acht Jahre alt war.“

Im Notfall steht ihm tagsüber medizinisches Personal zur Seite. Denn Tommy besucht eine Schule für körperlich gehandicapte Kinder, an der es Krankenschwestern gibt. Die passen auch auf, dass der Junge nicht schludert.

„Ich habe mal eine Zeit lang die Tabletten nicht ordentlich genommen. Aber jetzt, wo es so gut anschlägt, bin ich wieder voll dabei.“ Motiviert hätte ihn außerdem ein Film namens „Drei Schritte zu Dir“. „Da geht es um meine Krankheit und da sterben auch viele daran. Und das will ich natürlich nicht.“

Mitpatienten bedeuten Gefahr

Alle drei Monate muss Tommy nach Rostock in die Klinik. Quelle: privat

Alle drei Monate muss Tommy nach Rostock in die Kinderklinik. „Das ist meistens genau in den Ferien. Wenn es mal in die Schulzeit fällt, kriege ich Aufgaben von der Lehrerin.“ Dass er gerade die achte Klasse wiederholt, hätte aber nichts mit den Krankenhaus-Aufenthalten zu tun. „Das ist besser so wegen Corona und dem verpassten Stoff.“

In den 14 Tagen in der Klinik würden verschiedenste Maßnahmen ergriffen, um Tommys Lungenfunktion zu stabilisieren. „Da bekomme ich Antibiotika, aber auch Physiotherapie“, sagt er.

Dabei hätte seine Erkrankung eine Besonderheit: Mukoviszidose-Patienten sollten sich nicht zu nahe kommen, weil die Gefahr besteht, sich gegenseitig mit multiresistenten Keimen anzustecken, was tödlich enden könnte. „Deshalb liege ich immer im Einzelzimmer. Und wenn mal kein Platz ist, kommt ein Diabetiker mit rein“, sagt Tommy. Viele der Kinder, die regelmäßig ins Krankenhaus müssen, kennen sich und sind befreundet.

Der Ärztin beim Blutabnehmen geholfen

Für Ablenkung sorgen die Klinik-Nannys. „Die kommen mehrmals in der Woche bei mir vorbei und das freut mich immer total“, sagt Tommy. Dann würde gequatscht, gespielt oder er zeige die neuesten Videos für seinen Youtube-Kanal „Mukoviszidose und Ich“.

Auf der Internetplattform erzählt der Teenager aus seinem Leben und von seiner Krankheit, informiert über die Therapie oder zeigt Videos von Computerspielen. „Ich würde mich total freuen, wenn das noch größer wird und noch mehr Leute zuschauen.“

Nanny Christa Bartels mit Tommy. Quelle: privat

Klinik-Nanny Christa Bartels ist eine derjenigen, die regelmäßig bei dem jungen Patienten vorbeischauen. „Was Tommy ausmacht, ist seine Tapferkeit. Durch die regelmäßigen Klinik-Besuche ist er für sein Alter schon ungeheuer selbstständig – was seine Lebenstauglichkeit betrifft, aber auch wenn es um seine Krankheit, die Behandlungen und die Medikamente geht“, weiß die Medizinstudentin. „Bei einer Betreuung hat er der Assistenzärztin gezeigt, welche Vene am besten zum Blutabnehmen ist und hat nach einer Verbandsrolle gefragt, die er gerne dabei drückt, damit es nicht so weh tut“, erinnert sich die 24-Jährige an eine Begebenheit.

Das erklärt auch den Berufswunsch, den Tommy hat, wenn es mit der großen Youtube-Karriere doch nicht klappt: „Ich würde gerne in der Medizin arbeiten. Nächstes Jahr mache ich mein Praktikum aber erst einmal in der Altenpflege“, erzählt der Teenager.

Vorfreude auf die Klinikwochen

In der Klinik packe er auch regelmäßig mit an. „Da trage ich zum Beispiel Essen aus“, sagt Tommy. „Und er hat uns geholfen, den Schrank im Spielzimmer aufzubauen“, ergänzt Christa. Die Nannys versuchen, gemeinsam mit dem Jungen Erinnerungen zu schaffen. „Wir machen immer Bilder. Zum Beispiel, als wir seinen 14. Geburtstag in der Klinik gefeiert haben.“

So tragen die Ehrenamtler mit dazu bei, dass Tommy keine Angst vor dem Krankenhaus hat. „Ich freue mich da sogar drauf, kenne dort viele und es hilft mir ja auch“, sagt der tapfere Junge, der gern einen Rekord knacken würde. „Bisher ist der älteste Patient mit Mukoviszidose so 60 geworden, glaube ich“ – das würde der Schweriner gern überbieten.

Wie es ihm mit der Krankheit geht, hält er für die Nachwelt im Internet fest. „Viele auf Youtube machen Sachen, die so unrealistisch sind. Ich will etwas Echtes zeigen; wie es mit so einer Krankheit ist“, sagt Tommy in einem seiner ersten Videos und schickt einen Profi-Gruß in Richtung der unsichtbaren Zuschauer. „Wenn es euch gefällt, dann abonniert mich doch oder lasst mir ein Like da.“

Von Claudia Labude-Gericke