Klinik Waldeck sucht Schutzschirm: Der gute Ruf ist dahin

Schwaan

Der einst gute Ruf der Reha-Klinik Waldeck bei Schwaan ist stark angekratzt. Viele Pflegekräfte und Ärzte kehren seit einiger Zeit dem Neurologischen Fachzentrum den Rücken. Unzureichende Bezahlung, hohe Arbeitsbelastung aufgrund von Personalmangel, keine Wertschätzung veranlassen Mitarbeiter zur Kündigung. Neue Kräfte zu gewinnen, ist schwer. Die Patientenzahlen sind deutlich zurückgegangen, Umsatzeinbußen schlagen zu Buche. Ein kostendeckender Betrieb der Fachklinik ist nicht mehr gegeben.

Nun ziehen die privaten Betreiber aus Bayern, es ist ein Unternehmen der Firmengruppe Dieter Conle, offensichtlich die Reißleine. Eine neue Geschäftsführung wurde eingesetzt und eine Sanierung im Schutzschirmverfahren beantragt. Damit umgehen Firmen in wirtschaftlicher Not eine Insolvenz, behalten die Eigenverwaltung, können ihren Sachwalter selbst wählen und bekommen Vollstreckungsschutz. Voraussetzung sind die Liquidität des Unternehmens und Aussichten auf Sanierungserfolg. Fristgemäß muss ein entsprechender Insolvenzplan vorgelegt werden. Die Betreiber wollen die Fachklinik neu aufstellen, Prüfer werden in den nächsten Wochen genau hinschauen, wo es in der Schwaaner Einrichtung klemmt.

Für Patienten und Mitarbeiter bleibt eine vage Hoffnung, dass der gute Ruf der Klinik zurückkehrt.

Von Doris Deutsch