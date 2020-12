Rostock

Am 16. März meldete die Hansestadt den ersten Corona-Fall. Genau neun Monate später ist Rostock die Stadt mit der bundesweit niedrigsten 7-Tages-Inzidenz je 100 000 Einwohner. Seit März wurden 705 Personen positiv auf Covid-19 getestet, acht Menschen starben am oder mit dem Virus.

Nachdem die Inzidenzen im Sommer niedrig lagen, stiegen sie im Herbst deutlich an. Am 11. November wurde mit 44,6 der höchste bisherige 7-Tages-Wert je 100 000 Einwohner erreicht. Mit 29 Fällen gab es am 6. November den bislang höchsten Wert an Neuinfektionen in der Hansestadt. Der sichtbare Anstieg an Covid-19-Fällen, der auch in MV seit Anfang Dezember gilt, zeichne sich für Rostock derzeit nicht ab.

Die Statistikstelle des Rostocker Rathauses hat zudem das DIVI-Intensivregister ausgewertet. Zwischen 20. Oktober und 9. Dezember lagen demnach auf den Intensivstationen der Rostocker Kliniken nie mehr als zwei Patienten mit Covid-19 gleichzeitig, die beatmet werden mussten. Das bedeutet, dass in diesem Zeitraum weiterhin jeden Tag freie Betten zur intensivmedizinischen Betreuung bereit standen und dass die belegten Intensivbetten zu einem sehr geringen Anteil von Covid-19-Patienten in Anspruch genommen wurden.

Maximal 28 Patienten zeitgleich in der Klinik

Am 18. November mussten 28 Personen mit Covid-19 stationär behandelt werden – das war der bislang höchste Wert. Darunter waren vier Personen, die intensivmedizinisch betreut wurden, drei davon wurden beatmet. Vor einer Woche, am 9. Dezember, befanden sich 17 Covid-Patienten in stationärer Behandlung – jedoch musste keiner intensivmedizinisch betreut werden.

Die aktuell veröffentlichte Statistik belegt auch, dass Kinder nicht zu den Treibern der Infektion gehören. Zwischen Anfang Juni und Anfang Dezember wurden in Rostocker Kinderarztpraxen insgesamt 2275 Kinder und Jugendliche auf Covid-19 getestet – und nur in sieben Fällen eine Infektion bestätigt.

Arbeitslosenzahlen stetig steigend

Natürlich hat die Pandemie dennoch Auswirkungen auf die Rostocker Wirtschaft: Gingen die Arbeitslosenzahlen im März noch saisonbedingt zurück, steigen sie seit April monatlich an und liegen immer mehr als 20 Prozent über dem Vorjahresmonat. Im Juli wurde mit einem Plus von 26 Prozent der bisher höchste Wert erreicht. Besonders zu Beginn der Krise traf die Arbeitslosigkeit vor allem Ausländer sowie junge Menschen im arbeitsfähigen Alter. Zum Jahresende hin verringerten sich aber die Unterschiede nach Staatsangehörigkeit oder Alter.

Einbruch bei Kreuzfahrt und Tourismus

Auch die Verkehre litten und leiden unter der Krise – vor allem die Kreuzschifffahrt und der Passagierverkehr der Fähren, der starke Einbrüche verzeichnen musste. Einen starken Einschnitt bedeutet die Pandemie auch für den Tourismus. Zwar übernachteten im Vergleich zum Vorjahr in diesen September elf Prozent mehr Gäste in Rostocker Hotels, doch das konnte das Minus nicht ausgleichen, das zwischen März und August in der Bilanz steht.

In der Hanse Messe ist das Impfzentrum der Hansestadt eingerichtet. Quelle: Thomas Rux

Auch nach der Aufhebung der 60-Prozent-Auslastungsquote Mitte Juni übernachteten im Juli und August weniger Gäste in Rostocker Beherbergungsbetrieben als im Vorjahr. Dabei fehlten vor allem die Touristen aus dem Ausland.

Von Claudia Labude-Gericke