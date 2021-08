Rostock

Wer an typische Gerichte und Getränke aus Mecklenburg-Vorpommern denkt, dem kommen regionale Spezialitäten wie Räucheraal oder Sanddornsaft in den Sinn. Doch das Land hat neben diesen Klassikern noch viel mehr zu bieten, das Genießern schmecken dürfte – und das nicht nur im Restaurant.

Neue, vielversprechende Lebensmittel, die im Supermarkt oder online zu kaufen und über die Landesgrenzen hinaus in aller Munde sind, werden von der Marketinggesellschaft der Agrar- und Ernährungswirtschaft Mecklenburg-Vorpommern mit dem Titel „Produkt-Leuchtturm MV“ ausgezeichnet. Die OZ stellt die diesjährigen Sieger vor, die am 30. August mit dem Preis geehrt werden.

Leuchtturm-Produkte Gestartet am 7. Oktober 2020 führt die Marketinggesellschaft für Agrar- und Ernährungswirtschaft MV (AMV) den Wettbewerb um den „Produkt-Leuchtturm MV“ im Zweijahresrhythmus durch und nutzt für die Abstimmung seine landesweite Warenbörse „Regional + Bio aus MV“. Aus 99 Bewerbungen in diesem Jahr wurden zehn Sieger ermittelt. Leuchtturm-Produkte aus einem Fachkunden-Votum heraus zu würdigen, ist eine neue Idee, die laut AMV bundesweit bislang von keiner anderen Marketinggesellschaft in dieser Form umgesetzt worden ist. Gevotet wird in den Kategorien Food frisch, Food trocken, Getränke und Tiefkühlprodukte. Die Preisverleihung findet am 30. August statt.

Coole Creme

Eine coole Leckerei im Becherchen kommt aus der Manufaktur Jackle & Heidi in Neubrandenburg: handgemachte Bio-Eiscreme mit Wachholderbeeren und Basilikum. Das dürfte besonders Heimatverliebten schmecken: Das im Eis verarbeitete Birnenpüree und die Kräuter sind Rohstoffe aus MV. Das Versprechen der Macher, Franzi Göttsche und Martin Horst: „Schmeckt, wie Butterblume riecht.“ Zu haben ist die süße Dessertkreation in ausgewählten Edeka-Märkten Norddeutschlands, im Jackle-&-Heidi-Werksverkauf sowie bei mehr als 100 Resellern in MV (Liste unter www.jackle-heidi.com)

Die Eiscreme mit Wacholderbeeren und Basilikum von der Jackle & Heidi GmbH Quelle: Franziska Göttsche

Feuerwasser

Wer heiß auf Spirituosen ist, sollte das neuste Feuerwasser kosten, das Martin Neumann in Flaschen abfüllt. Der Chef der Brennerei Männerhobby in Klein Kussewitz bei Rostock hat Küstenfeuer auf den Markt gebracht. Der Ingwerlikör ist mit Sanddorngeist verfeinert und hat satte 56 Volumenprozent. Die Manufaktur wollte „mal irgendwas mit richtig Umdrehungen, das man auch anzünden kann.“ Wer mag, zündet den Likör vor dem Servieren im Becher an. Wer es lieber hat, dass es in der Kehle brennt, verzichtet auf alkoholverzehrende Flammen und führt sich den brandheißen Schluck pur zu Gemüte. Zu haben ist Küstenfeuer im Onlineshop auf www.maennerhobby.eu.

Die Spirituose Küstenfeuer mit 56 Vol.-% von der Erste Maennerhobby GmbH & Co. KG Quelle: Danilo Albry

Wilde Sau

Der Familienbetrieb Wildbret MV rückt Schwarzkitteln auf die Pelle: Der Familienbetrieb aus Neuendorf (Vorpommern) verwurstet Wildschweine. Die neue Wildschweinsalami besteht zu 66 Prozent aus dem Fleisch von Bachen und Keilern, die Jäger in der Region um Greifswald erlegt haben. Auch Schweinespeck, Knoblauch und Wacholder stecken in der Salami. Auf Geschmacksverstärker verzichtet der Hersteller. Vertrieben wird die Dauerwurst vorwiegend auf Märkten und Messen in MV, sie kann aber auch per Mail bestellt werden. Kontakt und www.wildbret-mv.de.

Die Wildschweinsalami aus regionalem Wild von der Wildbret MV KG Quelle: Heiko Klar

Mit Laib und Seele

Von mildcremig bis herzhaft: In der Mecklenburger Käsekiste ist für jeden Käsefan das passende Häppchen dabei. Im 1,3-Kilo-Paket stecken insgesamt sechs Sorten, darunter Spezialitäten wie die Ziegenfrischkäserolle Ananas aus der Goldschmidt Frischkäse GmbH in Kummer oder der kräftige Scheunenkäse alt aus der Käsemanufaktur Müritz in Bollewick. Bestellt werden kann die Kiste online auf www.nfs.servicebund.de.

Die Mecklenburger Käsekiste mit einer Käseauswahl aus regionalen Betrieben, initiiert von der Goldschmidt Frischkäse GmbH Quelle: PRaffairs

Heiß auf Hanf

Hanf- und CBD-Produkte sind in aller Munde. Wer heiß auf das Trendprodukt ist, kann es nun in vollen Zügen genießen: Die Manufaktur Kräutergarten Pommerland in Lassan hat ein Paket mit sechs Sorten Tee geschnürt, deren Hauptbestandteil Hanfblätter sind. Ob pur oder mit zitroniger Note, mit Sanddornbeerentrester oder grünem Hafer verfeinert – Aufguss-Potpourri bietet vollmundige Geschmacksvielfalt. Die Rohstoffe stammen zu 50 Prozent aus MV. Wer sich berauschende Heißgetränke aufbrühen möchte, kann das Bio-Hanftee-Paket auf regionalen Märkten und in Hofläden wie Karls Erdbeerhof in Rövershagen oder der Alten Pommernkate in Rambin auf Rügen bekommen. Außerdem kann es online auf www.kraeutergarten-pommernland.de bestellt werden.

Das Bio-Hanftee-Paket aus MV von der Kräutergarten Pommerland eG Quelle: Kristin Falkenberg

Schokoeis mit Schmetterlingsblütlern

Die Rostocker Eisdiele Veis will Süßfans mit veganem Gelato auf den Geschmack bringen: Das neue Schokoeis ist frei von tierischen Inhaltsstoffen, dafür steckt ein Drink aus Lupinen-Eiweiß und fair gehandelter Biokakao drin. 2017 hat Veis-Gründerin Judith Menzel in eine Abfüllmaschine investiert und kann ihre coolen Kreationen seither nicht nur in ihrem Café, sondern auch abgefüllt in Portionsbechern in der Region anbieten. Das Schokoeis mit Lupine ist unter anderem im Edeka in Rostocks Breiter Straße, „Kaufmann’s Laden“ in Bad Doberan sowie dem Dorfladen Gessin zu haben.

Schokoeis mit Lupine aus MV von Veis Quelle: Judith Menzl

Sprudel mit Spritz

Das neue Mineralwasser von Güstrower Schlossquell erfrischt mit sommerlicher Note: Ein Spritzer Bio-Limette verleiht dem Getränk Geschmack und macht es damit zur guten Alternative für alle, denen Selter zu fade ist. Im Gegensatz zur Limo ist das Wasser auch für figurbewusste Vieltrinker geeignet, denn es hat pro 100 Milliliter nur eine Kalorie. Verkauft wird das Limetten-Sprudelwasser MV-weit in Super- und Getränkemärkten.

Das Mineralwasser Güstrower Bio-Limette von der Güstrower Schlossquell GmbH & Co. KG Quelle: Güstrower

Klopse für Kiddies

Königsberger Klopse gehören zu den Lieblingsgerichten der Deutschen. Die Gourmet Manufaktur Gut Klepelshagen in Strasburg hat den Klassiker in Zusammenarbeit mit dem Naturerlebniszentrum-Haus Wildtierland der Natur Erleben gGmbH in Gehren kindgerecht überarbeitet und produziert die Hackbällchen im Mini-Format. Die Kapern in der Soße sind klein geschnitten, so dass sie zwar Geschmack liefern, Mäkel-Lieschen und -Fritzen aber nicht aussortieren müssen. Das Convenience-Produkt aus dem Glas hat Bioqualität und wird unter anderem in ausgewählten Rewe-Märkte in MV, Brandenburg und Berlin sowie im Onlineshop auf www.gmgk.de vertrieben.

Die Bio-Königsberger-Klöpschen for Kids von der Gourmet Manufaktur Gut Klepelshagen GmbH Quelle: Jenny Krüger

Hahns Wurst statt Hans Wurst

Im Power Mampfer der Marke Haehnlein ausschließlich Fleisch von Bruderhähnen. Das sind männliche Küken, die normalerweise nach dem Schlupf getötet werden. Bei Haehnlein werden sie stattdessen in ökologischer Landwirtschaft aufgezogen und, sobald sie zu Junghähnen herangewachsen sind, zu Bioprodukten verwurstet. Die Mini-Geflügel-Salami Power Mampfer soll ein Snack für Fleischesser sein, die Wert auf guten Geschmack und artgerechte Tierhaltung legen. Verkauft wird sie beispielsweise in mehreren Edeka-Märkten in MV, im Globus Roggentin und im Onlineshop auf www.bio-haehnlein.de.

Die Bio-Snack-Salami Power Mampfer von Bruderhahn Quelle: Kristin Falkenberg

Braten aus dem Wald

Das Unternehmen Mecklenburger Landpute hat sich zusammen mit Sternekoch Ronny Siewert ein Fleischprodukt ausgedacht, das Geflügelessern munden soll: den Bio-Waldlandputenbraten. Die Tiere dafür wachsen laut Herstellerversprechen „in der freien Natur in weitläufigen Wald- und Wiesengebieten“ heran. Im Alter von 18 bis 20 Wochen werden die Vögel geschlachtet und landen als 1,3-Kilo-Braten im Einzelhandel. Verkauft werden diese in den Landpute-Filialen in Parchim, im Schlosspark-Center Schwerin, im Burgwall-Center Wismar, im Ostsee-Park Rostock sowie auf vielen Wochenmärkten des Landes.

Der Bio-Waldlandputenbraten von der Mecklenburger Landpute GmbH Quelle: Kristin Falkenberg

Von Antje Bernstein