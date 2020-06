Rostock

Die Schaufel voll Erz – und schippen, bis der Rücken schmerzt, tief unten im staubigen Laderaum des Schiffs. „Das war Knochenarbeit“, sagt Wolfgang Vierow. Und doch war es eine seiner spannendsten Zeiten in den 47 Jahren, die er im Überseehafen Rostock gearbeitet hat – auch weil es im Akkord richtig viel Geld zu verdienen gab. Damals Ende der 1960er Jahre, als Rostocks Tor zur Welt aufblühte.

Wolfgang Vierow hatte in den Sommerferien des Jahres 1967 beschlossen, dass die Lernerei in der Schule nicht das Wahre für ihn war. Zu viel Theorie. Der gebürtige Rostocker wollte praktisch arbeiten. Anpacken im Hafen. Und er kam im dritten Jahr seiner Hafenfacharbeiter-Lehre in den Stückgutbereich, wo er die Plackerei kennenlernte.

Säcke, Kisten und Kartons mussten Vierow und seine Kollegen schleppen, gefüllt mit Zucker aus Kuba, mit Südfrüchten oder Bauxit für die Aluminiumherstellung. Viereinhalb Stunden Arbeit, Pause, und dann ging es straff weiter am Warnowpier. Zu jener Zeit wurden auf der Warnowseite des Piers die Massengüter und an der Fruchthalle auf der Seite zum Hafenbecken A Bananen, Äpfel und Orangen umgeschlagen.

Hafenarbeiter trimmen Eisenerz

„Das ging mächtig auf die Knochen“, sagt der heute 68-Jährige. Vor allem, wenn Chromeisenerz umgeschlagen wurde. Alles Erz, das der Greifer des Krans nicht erwischte, mussten die Hafenarbeiter zurechtschippen; „trimmen“ nannte man das. Und in den alten Schiffen waren die Laderäume oft verwinkelt. Viel Erz lag etwa hinter dem Wellentunnel, wo der Greifer nicht hin konnte.

Dennoch – der Lohn der Plackerei war gut: „Wir wurden nach Leistung bezahlt und wenn man gutes Geld verdienen wollte, hieß es: Gib Feuer!“, sagt Vierow, der damals um die 18 Jahre alt war. Damals habe man gesagt: Nach den Bergleuten konnten die Hafenarbeiter mit das meiste Geld verdienen. Eine lukrative, eine spannende Zeit für den jungen Mann, Anfang der 1970er; auch weil es jeden Tag eine neue Herausforderung gab.

Wolfgang Vierow (68). Quelle: Axel Meyer-Stöckel

Neue Aufgaben im RoRo-Bereich

Als sich die Gelegenheit zum Umsatteln bot, griff er zu und bildete sich an der Betriebsakademie im Rostocker Stadthafen zum Meister für Umschlags- und Lagerprozesse weiter. Mitte der 1970er-Jahre bekam er eine Anstellung im RoRo-Bereich, der im Überseehafen gerade aufgebaut wurde.

RoRo (englisch: Roll on Roll off) ist ein Verfahren, bei dem die Ladung auf das Schiff gefahren wird, im Gegensatz zum LoLo-Verfahren (englisch: Lift on Lift off), bei dem die Ladung mit einem Kran an Bord gehoben wird. „Körperlich war die neue Arbeit natürlich eine Entlastung, aber finanziell bedeutete es doch einen erheblichen Einschnitt – obwohl ich jetzt Meister war“, sagt Vierow, der nun hauptsächlich für die Organisation zuständig war.

Wartburg für Island

Aus jener Zeit gibt es von ihm ein Foto bei der Arbeit. Darauf ist ein Mann zu sehen, der an einem Truck steht. Vierow tippt auf das Bild, das damals in der Betriebszeitung „Hafenrundschau“ erschienen ist: „Da zeige ich dem Fahrer auf dem Stauplan, wohin er also den Mafi-Trailer bringen soll.“

Die Trailer wurden nach dem Hersteller Mafi genannt, ein westdeutsches Unternehmen, das Mitte der 1960er-Jahre nach Firmenangaben „die ersten Universal-Zugmaschinen für das RoRo-System und den Terminal-Verkehr“ konstruierte. Sitz des Unternehmens ist Tauberbischofsheim ( Baden-Württemberg).

Wolfgang Vierow weist in den 1980er-Jahren einen Truckfahrer mit sogenanntem Mafi-Trailer ein. Quelle: Axel Meyer-Stöckel

Vierow organisierte auch den Umschlag von Containern und Pkw: Fahrzeuge der Marken Wartburg, Trabant und Skoda wurden nach Island und Finnland exportiert und Ladas importiert. Dann kam die Wende und im Hafen brach vieles weg. Tausende Menschen verloren ihre Arbeit. Die Seehafen Rostock Umschlagsgesellschaft (SHR-U) wurde gegründet. Nach einiger Zeit als Lagerverwalter im Stückgutbereich erfolgte eine weitere Umsetzung innerhalb der SHR-U.

Als Verwalter im Papierlager

Vierow ging ins Papierlager, wo er zunächst als Staplerfahrer tonnenschwere Papierrollen verlud, dann als Seegüterverwalter für die Organisation im Papierlager in der Kaihalle 7 verantwortlich war. Importiert wurde Papier aus Finnland, exportiert beispielsweise in die USA und nach England. „Papier ist sehr sensibel“, sagt er. „Da darf nichts gedrückt oder auf Kante gesetzt werden.“

Zum 60. Geburtstag des Überseehafens Rostock hat der Förderverein Tradition Ostseeschiffahrt einen Sonderumschlag und den Sonderstempel aufgelegt. Der Rostocker Grafiker Jochen Bertholdt hat Umschlag und Stempel für den Verein gestaltet. Quelle: Axel Meyer-Stöckel

Auch seine große Leidenschaft hat viel mit Papier zu tun – mit gezacktem und gestempelten Papier. Vor gut 40 Jahren hat Vierow mit dem Sammeln von Briefmarken begonnen. „Ich habe damals die Sammlung meines Vaters übernommen und weitergeführt“, erinnert er sich.

Aber nicht nur die Briefmarken haben es ihm angetan: Vierow, der heute in Ribnitz-Damgarten lebt und sich im „Förderverein Tradition Ostseeschiffahrt“ engagiert, sammelt Briefumschläge und Stempel, vor allem aus dem maritimen Bereich, etwa von Postsendungen, die über die alte Fährlinie Warnemünder-Gedser verschifft wurden. Und zum 60. Hafengeburtstag hat der Verein zusammen mit dem Rostocker Grafiker Jochen Bertholdt einen besonderen Umschlag und Stempel aufgelegt.

Sonderumschlag zum Hafengeburtstag Zum 60. Geburtstag des Überseehafens Rostock, der am 30. April 1960 eröffnet wurde, hat der „Förderverein Tradition Ostseeschiffahrt“ zusammen mit dem Rostocker Grafiker Jochen Bertholdt einen Sonderumschlag und einen Sonderstempel aufgelegt. Auf dem Umschlag ist der Hafen in seiner heutigen Ausdehnung sowie gemäß dem Lageplan von 1960 grafisch dargestellt. Eigentlich sollten Umschlag und Stempel zur Jubiläumsfeier präsentiert und verkauft werden. Wegen der Corona-Krise musste die Feier jedoch abgesagt werden. Die Auflage der Umschläge beträgt 1000 Stück, wovon 500 mit dem Sonderstempel versehen und von Jochen Bertholdt handsigniert wurden. Gesponsert wurde die Auflage von Rostock Port und der Firma Liebherr, von der ein Kran auf dem Stempel abgebildet ist. Die Umschläge der Größe C 6 können bei Wolfgang Vierow (Schillerstraße 5, 18311 Ribnitz-Damgarten; koggewv@online.de) bezogen werden. Sie kosten frankiert, gestempelt und signiert 3,60 Euro, und als Blanko-Umschlag 1,60 Euro – jeweils plus Versandkosten.

Von Axel Meyer-Stöckel