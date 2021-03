Rostock

„Das ist doch Abzocke“, regt sich ein Bewohner des Hansaviertels in Rostock auf. Drei Strafzettel hat der 33-Jährige, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, innerhalb von zwei Tagen bekommen – für das Parken in der Hans-Sachs-Allee. In drei Jahren habe er dort zuvor lediglich ein Knöllchen bekommen. Nun häufen sie sich. „Die Stadt braucht Geld“, so der wütende Vorwurf.

Ja, in der Straße ist auf den unteren Metern zum Holbeinplatz hin am Rand der linken sowie der rechten Fahrbahnseite Parkverbot. „Aber man stört dort niemanden. Selbst Müllfahrzeuge und Feuerwehr kommen dort problemlos durch“, sagt der 33-Jährige. Sonst würde er dort nicht parken. „Und dann kontrollieren sie auch noch immer zur Feierabendzeit, wenn alle zu-Hause sind. Eine Frechheit angesichts des Parkplatzmangels“, entrüstet er sich weiter. Das alles deute für ihn auf reine Geldmacherei hin.

Parkverbot herrscht auf den unteren Metern der Rostocker Hans-Sachs-Allee auf der rechten sowie auf der linken Seite. Anwohner nutzen diese Flächen mangels Parkplätzen dennoch zum Parken - und nehmen Strafzettel in Kauf. Quelle: Maria Baumgärtel

Auch Bewohner der Stadtmitte und der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) haben den Eindruck, dass die „Politessen“ gerade vermehrt unterwegs sind: „Rund um die Brauerei gehen sie beinahe täglich. Das war vor Kurzem noch nicht so“, meint Anwohner Clemens Winski (31). Setzt die Stadt tatsächlich stärker auf die Kontrolle von Falschparker oder trügt der Schein?

Kontrolle des ruhenden Verkehrs nicht Schwerpunkt

„Der Eindruck täuscht“, sagt Stadtsprecher Ulrich Kunze. „Wir kontrollieren so, wie es die Kapazitäten hergeben.“ Tatsächlich könne es aber sein, dass es den Rostockern so vorkommt, als wären mehr Kontrolleure des Ordnungsamtes unterwegs, da der Krankenstand zur Zeit außergewöhnlich gering sei. „Der Arbeitsschwerpunkt des kommunalen Ordnungsdienstes liegt aber gar nicht auf dem ruhenden Verkehr, sondern nach wie vor darauf, die Einhaltung der Corona-Regeln zu kontrollieren.“

Dennoch: „Wer falsch parkt, muss nun mal mit einem Verwarngeldangebot – wie es so schön heißt – rechnen“, sagt Kunze. Man könne die Zahlung ja auch verweigern, woraufhin ein Verwaltungsverfahren eingeleitet wird. „Das wird dann aber wirklich teuer, wenn es für den Falschparker schlecht ausgeht“, warnt der Stadtsprecher.

Ulrich Kunze, Sprecher der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und des Oberbürgermeisters. Quelle: Ove Arscholl

Erziehungsmaßnahmen für Falschparker

Von „Geldmacherei“ oder „Abzocke“ könne jedoch keine Rede sein: „Klar ist im Haushaltsplan der Stadt eine gewisse Summe durch das Ordnungsamt eingeplant. Ja, wir erwirtschaften damit Einnahmen, es ist aber kein lohnendes Geschäft“, betont Kunze. Das eingenommene Geld decke gerade so die Kosten für Personal und Verwaltung. Es gehe um eine „Erziehung“ der Leute: „Im Halteverbot stehen ist ein Fehlverhalten und das muss weh tun.“

„Die Kontrollen sind gut und wichtig, solange falsch geparkt wird“, ist sich auch Felix Winter, Ortsbeiratsvorsitzender der KTV sicher. Die schlechte Parkplatzsituation in seinem Viertel ist Dauerthema. „Aber rein die Tatsache, dass ich keinen Parkplatz vor der Haustür finde, berechtigt mich nicht dazu, mich in Kreuzungsbereiche oder auf Fußwege zu stellen. Das ist gefährlich.“ Winter selbst parke deshalb notfalls am Stadthafen.

Umstieg auf Bus und Bahn erwünscht

Die KTV stellt ein beinahe unlösbares Problem im Hinblick auf Parkplätze dar, weiß Stadtsprecher Kunze: „Das Viertel entstand 1910 – da gab es einfach deutlich weniger Autos.“ Trotzdem gebe es langfristige Pläne, wie der Ortsbeiratsvorsitzende Winter erzählt: „Unter dem Ulmenmarkt sollen Garagen entstehen und wir wollen daran arbeiten, vorhandene Parkflächen, wie bei der Polizei, effizienter zu nutzen.“

Doch die Stadt verfolge generell einen anderen Plan: „Wir wollen die individuelle Mobilität mit dem Auto gar nicht fördern“, gibt Kunze zu. Stattdessen soll der öffentliche Nahverkehr attraktiver werden. „Die Leute sind von der Parkplatzsuche genervt – verständlich. Aber sie sollen ja auch nach Möglichkeit auf Bus und Bahn umsteigen und ihre Bequemlichkeit überwinden.“

Von Maria Baumgärtel