Bereits am frühen Morgen herrscht Hochbetrieb in der Sammelstelle der Rostocker Tafel. Erst vor wenigen Minuten hat ein Lkw eine große Ladung an Lebensmitteln geliefert – darunter Obst und Gemüse, das aufgrund optischer Mängel im Supermarkt keine Abnehmer mehr findet. „Als Erstes schauen wir uns die Waren genau an, bevor wir sie auf die einzelnen Ausgabestellen verteilen. Jeder Apfel wird angefasst“, erklärt Tobias Zornow.

Eigentlich arbeitet der Küchenchef im Strandresort Markgrafenheide. Seit dem ersten coronabedingten Lockdown im Frühjahr aber hilft er ehrenamtlich bei der Tafel aus. „Die Schließung des Hotels kam für uns damals sehr plötzlich“, erinnert sich Zornow. „Und weil wir noch so viele Lebensmittel übrig hatten, kam mir spontan die Idee, diese an die Tafel zu spenden, ehe sie verderben. Unsere Geschäftsführung war ebenfalls begeistert.“

Eine unglaubliche Erfahrung

Kaum haben die frischen Esswaren ihren Besitzer gewechselt, beschloss der Rostocker, sich der Tafel auch noch als ehrenamtlicher Helfer anzuschließen. „Das war die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können.“ Alleine der Blick in die dankbaren Gesichter der Hilfsbedürftigen sei für ihn Ansporn genug, sich jeden Morgen die Schürze umzubinden. Im Durchschnitt müssen in der Hansestadt jeden Tag drei Ausgabestellen versorgt werden. Da sei jede Hilfe willkommen. „Es ist unglaublich, wie viel Wärme einem hier entgegengebracht wird“, sagt Zornow.

Weil das Strandresort seit Anfang November erneut aufgrund der Pandemie geschlossen hat, ist der Küchenchef wieder zur Unterstützung geeilt – diesmal mit Verstärkung. Gleich drei seiner Koch-Azubis stehen an seiner Seite in der Sammelstelle und sortieren die Waren. Die Idee dazu hatte Prokuristin Anne Schlücker. „Natürlich versuchen wir auch in der derzeitigen Lage, unserer Verantwortung als Ausbildungsbetrieb nachzukommen“, sagt sie. „Mit ihrem Einsatz bei der Tafel können unsere Auszubildenden nicht nur wertvolle Erfahrung für ihren späteren Beruf, sondern vor allem auch für ihr Leben sammeln und gleichzeitig noch etwas Gutes tun.“

Verwerten statt verschwenden

Besonders im Umgang mit Lebensmitteln könnten die drei Nachwuchsköche einiges von der Tafel lernen, glaubt Zornow: „Es ist wichtig, zu verstehen, dass Essen nicht gleich weggeworfen werden muss, nur weil das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten oder die Ware angeschlagen ist. Vieles kann noch verwertet werden.“

Wissen, dass die Auszubildenden eigentlich so auch von zu Hause mitbringen. „Dennoch ist es schockierend zu sehen, wie viele Lebensmittel trotzdem täglich als Abfall deklariert werden“, betont Mathis Amtsberg. Der 18-Jährige befindet sich mittlerweile im dritten Lehrjahr und hilft seit fast zwei Wochen bei der Tafel aus. Sein Ausbilder gibt zu bedenken: „Es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Wenn die Leute aufhören würden, solche Lebensmittel auszurangieren, gebe es aber auch nichts mehr, was an Bedürftige gespendet werden könnte.“

Helfen auch nach dem Lockdown

Dessen ist sich auch Tim Ewaldt bewusst. Mehr noch als die Menge der gespendeten Lebensmittel hat ihn die Anzahl der Helfer an seinem ersten Tag überrascht. „Ich war im ersten Augenblick richtig überwältigt, wie viele Menschen sich hier ehrenamtlich engagieren“, verrät der 16-Jährige. Ähnlich ging es auch seinem Kollegen Marcel Doll. Was er für die Zukunft aus dieser Erfahrung für sich mitnimmt? „Ich möchte auf jeden Fall achtsamer mit Lebensmitteln umgehen und versuchen, noch weniger zu verschwenden“, sagt der 30-Jährige.

Mindestens bis zum 10. Januar wollen die jungen Männer noch bei der Tafel aushelfen. „Vielleicht machen wir aber auch danach einfach neben der Ausbildung weiter“, sind sie sich einig. Was auf jeden Fall bleibt, sei das Gefühl, anderen Menschen in einer schwierigen Situation geholfen zu haben.

Von Susanne Gidzinski