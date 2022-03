Rostock

Während viele vor allem gerne essen, bereitet Meral Mutlu aus Dierkow am liebsten die dazugehörigen Speisen zu. Seit 16 Jahren arbeitet die 39-Jährige als Köchin, aktuell im griechischen Imbiss To Steki in der KTV. „Den Tisch decken, Teller schick machen, Menschen bedienen – das liebe ich“, sagt sie. „Für mich ist das keine Arbeit.“

Lesen Sie auch Rostocks erster Gyros-Imbiss in der KTV: To Steki

In ihrer Freizeit tobt die gebürtige Griechin sich etwa in der italienischen oder spanischen Küche aus: „Ich mache eine super Paella.“ Bleibt doch Zeit für andere Aktivitäten, spaziert Meral Mutlu am liebsten am Doberaner Platz oder Stadthafen entlang. Obwohl sie bereits in Großstädten wie Berlin und Hamburg lebte, zog es sie immer wieder nach Rostock. „Die Stadt ist nett und hilfsbereit“, sagt sie. „Ich kenne hier fast jedes Gesicht.“ Auch die Zukunftspläne richten sich auf die Hansestadt. Nächstes Ziel: ein Restaurant in der Stadtmitte.

Von Jessica Orlowicz