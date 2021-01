Die Kösterbecker Berge sind das beliebteste Rodelgebiet vor den Türen Rostocks. Doch der Ansturm ist einfach zu heftig: Polizei und Amtsverwaltung haben am Sonntag erste Zufahrten und Parkplätze gesperrt. Was der Grund dafür ist und was der Bürgermeister jetzt sagt.