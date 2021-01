Roggentin/Rostock

Deutschlands nördlichstes Wintersportgebiet – es ist dem Andrang nicht mehr gewachsen: Das Amt Carbäk muss erste Parkplätze und Zufahrten zum Rodelgebiet in den Kösterbecker Bergen bei Rostock sperren. Das Problem sei aber nicht, dass sich die Menschen in der Pandemie zu nahe kommen – sondern, dass die Parkplätze und Straßen völlig überlastet sind, sagt Roggentins Bürgermeister Hendrik Holtz.

Amt sperrt Zufahrten

„Der Parkplatz am Naturschutzgebiet ist für 25 bis 30 Autos ausgelegt. Am Sonnabend haben wir hier aber 400 Fahrzeuge – vor allem mit Rostocker Kennzeichen – gezählt“, so Holtz. Zufahrtsstraßen, die angrenzenden Wohngebiete: Alles sei zugeparkt gewesen. „Da kam keiner mehr durch.“ Auch der Rettungsdienst nicht.

Das Ordnungsamt des Amtes Carbäk und die Polizei hätten sich daher entschlossen, den Verkehr zu begrenzen: Straßen wurden gesperrt, Parkplätze ebenfalls. Das Ordnungsamt spricht „Falschparker“ an – und verteilt Knöllchen. „Es gibt massive Parkverstöße, die wir leider nicht hinnehmen können“, sagt der Bürgermeister. „Die Straßenmeisterei hat die Absperrungen aufgebaut, Beamten aus dem Revier Sanitz schauen ebenfalls nach dem Rechten“, heißt es aus dem Polizeipräsidium Rostock.

Rodeln bleibt erlaubt

Aber Holtz betont auch: Die Pisten und Hänge in dem beliebten Wintersportgebiet – bis in die 1980er wurde hier sogar noch der nördlichste Skilift der DDR betrieben – bleiben offen. „Wir freuen uns auch über den Schnee – und dass die Menschen endlich mal wieder etwas Freude haben können“, sagt Bürgermeister Holtz.

Auch auf ihrer Internet-Seite wirbt die Gemeinde für Winter-Spaß in Kösterbeck: „Zehn Zentimeter reichen aus und die Rostocker Schweiz wird wieder zum nördlichsten Wintersportgebiet Deutschlands. Der Skilift ist nur noch ein technisches Denkmal, aber Rodeln geht immer noch wunderbar. Knirschender Schnee, Sonne, lachende Kinder und Eltern, was braucht es mehr zum glücklich sein“, heißt es dort.

Holtz’ Appell: Die Rodler und Schlittenfahrer mögen auch in den kommenden Tagen am besten zu Fuß in die Berge kommen. Torsten Fahning vom Ordnungsamt des Amtes Carbäk ergänzt: „Die Maßnahmen ergreifen wir nur temporär.“ Und ja: „Es geht auch darum eine zu große Menschenansammlung im Rodelgebiet zu verhindern und so die Einhaltung der derzeit notwendigen Abstandsregeln zu gewährleisten.“

