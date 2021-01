Rostock

Es ist ein Testlauf für alle Beteiligten. Wenn am 30. Januar um 20 Uhr der „Koggenzieher“-Livestream startet, soll technisch alles klappen. In der Bühne 602 präsentieren sich nacheinander Michael Ruschke, das Ensemble Weltkritik und Jakob Heymann, die Moderation übernehmen wie gewohnt Fiete und Schiete. Ohne Publikum, Corona will es so.

Dieser Livestream ist ein Vorgeschmack auf den Kabarettwettbewerb „Koggenzieher“, der in diesem Jahr vom 4. bis 8. März ebenfalls online stattfinden wird.

Es ist auch eine Zusammenarbeit zwischen der Bühne 602 und dem benachbarten Mau-Club. „Bereits im September haben wir im Mau-Club um Technik angefragt“, so Stefan Schmidt, der Bühnentechniker in der Bühne 602. Nun ist Stefan Foth mit im Boot, er ist Veranstaltungstechniker im Mau-Club. „Wir hatten gerade neue Technik angeschafft“, sagt Foth, „die brauchen wir auch bei uns sowieso für Live-Streamings.

Stefan Schmidt (l.), Techniker in der Bühne 602 und Stefan Foth, Veranstaltungstechniker vom Mau-Club. Quelle: Thorsten Czarkowski

Zusammenarbeit in Corona-Zeiten

Zum Einsatz beim „Koggenzieher“ kommen nun vier Kameras und ein kleiner Bildmischer. „Auf diese Weise können wir die Bühne aus vier verschiedenen Perspektiven filmen“, sagt Stefan Foth. Am Bildmischer erfolgt live die Bildregie, das ist für die Techniker noch keine Routine. „Auf diese Weise können wir gleich ein bisschen üben, mit dieser Technik umzugehen.“ Dies ist auch ein gutes Beispiel, wie man sich im Kulturbetrieb in der Corona-Zeit gegenseitig gut unterstützt, das schätzt auch Martina Witte, Leiterin der Bühne 602.

So werden die „Koggenzieher“-Zuschauer eine Ausstrahlung sehen, die den Live-Charakter möglichst gut einfängt. Und so soll es dann auch beim nächsten „Koggenzieher“-Festival Anfang März sein, wenn alle Veranstaltungen gestreamt werden.

Zu sehen ist der Livestream unter anderem auf den Internetseiten der OSTSEE-ZEITUNG und der Compagnie de Comédie. Den Zuschauern wird auch Gelegenheit gegeben, per Mausklick ein Feedback zu hinterlassen. Und danach wird dieser „Koggenzieher“-Auftritt auch bei Youtube zu sehen sein.

Von Thorsten Czarkowski