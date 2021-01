Rostock

Das Kabarettfestival „Koggenzieher“ ist bereits seit vielen Jahren ein rennomierter Wettbewerb für Comedians aus ganz Deutschland und ein fester Termin im Rostocker Kulturleben. Statt schallendem Gelächter aus den Publikumsreihen müssen sich die Teilnehmer des Wettbewerbs in diesem Jahr vor den Bildschirmen der Zuschauer beweisen – die Veranstaltung Anfang März wird online übertragen.

Für den Auftakt der Kabarettsaison startet die Bühne 602 bereits am Samstag, den 30. Januar, mit einem online-Livestream. Drei Künstler - Zwei Solo-Kabarettisten und ein Duo – präsentieren an diesem Abend ihre Stücke, macht die Leiterin Leiterin der Compagnie de Comédie, Martina Witte, neugierig. „Sie bieten uns innerhalb eines kurzen Programms einen illustren Einblick in die Welt des Kabaretts.“ Interessierte können sich die Veranstaltung kann auf der Internetseite der Ostsee-Zeitung live ansehen und am gleichen Abend für den besten Act abstimmen. Moderiert wird der Abend vom Komikerduo Fiete und Schiete.

Anzeige

Bekannte „Koggenzieher“-Mitstreiter treten gegeneinander an

Die Lachmuskeln werden auf die Probe gestellt, wenn das Urgestein Michael Ruschke, künstlerischer Leiter der ROhrSTOCK Oldies sowie bewährter Solo-Kabarettist, auf die Bühne tritt. „Als langjähriges Mitglied der Vor-Jury hat er einen starken persönlichen Bezug zum Koggenzieher“, so Martina Witte.

Lesen Sie auch: Kultur in Not: Diese Foto-Kampagne aus MV erregt Aufsehen

Als Zweites tritt das Ensemble Weltkritik vor die Linse. Das Duo hat es im Jahre 2007 auf das Sieger-Podium geschafft. Getarnt als arbeitslose Jungakademiker, die von der Arbeitsagentur zum Kabarett gezwungen werden, setzt sich das Duo satirisch mit den gesellschaftlichen und politischen Themen unserer Zeit auseinander. Musikalische Einlagen und Improvisationen inklusive.

Das ist das Koggenzieher-Event Der Kabarettpreis „Koggenzieher“ wird seit 2005 jährlich in der Bühne 602 ausgetragen. Veranstalter sind das Theaterensemble Compagnie de Comédie, die Kabarettprojekte Rohrstock und Dietrich & Raab, das Kulturamt Rostock sowie die OSTSEE-ZEITUNG. Eine vierköpfige Jury und das Publikum küren die Gewinner. In diesem Jahr findet das Event vom 04.03. bis zum 08.03. statt. Die Beiträge der insgesamt neun Kabarettisten aus ganz Deutschland werden auf der Internetseite der OSTSEE-ZEITUNG live übertragen. Das Publikum kann anschließend in einem Online-Tool über den Favoriten abstimmen. An drei Vorrundenabenden werden die Finalisten ausgewählt, die am Sonntag, dem letzten Tag des Wettbewerbs, um den Goldenen „Koggenzieher“ ringen. Der Gewinner tritt dann mit seinem vollständigen Programm nochmals am Montag auf. Am Finaltag werden vier Preise vergeben: Gold: 1806 Euro (dreimal 602 Euro), Silber: 1204 Euro (zweimal 602 Euro), Bronze: 602 Euro. Der Publikumspreis ist mit 301 Euro dotiert. Über die 1.-3. Preise entscheidet die Jury, die Zuschauer vergeben per Abstimmung den Publikumspreis. Gewinner des Koggenziehers waren unter anderem Christian Ehring (2005), Christoph Sieber (2006), Marc-Uwe Kling (2007), Vocal Recall (2012) und Fee Badenius (2016).

Publikum kann mit entscheiden

„Unser dritter Gast ist Liedermacher und Musikkabarettist Jakob Heymann. Auch er ist Gewinner des Koggenzieher-Wettbewerbs 2018“, erklärt die Leiterin der Compagnie de Comédie. Mit seinen Texten und Liedern schaffe er es, aus jedem Genre einen neuartigen und unterhaltsamen Moment herauszufiltern. Bei Jakob Heymann wird geschmunzelt, gegrübelt und vor allem viel gelacht. Ob als Schlagersänger, Lagerfeuergitarrist, Rapper oder als Comedian: Mit seiner Vielseitigkeit macht Jakob Heymann jede seiner Shows zu einem vielfältigen Erlebnis.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer bietet die besten Gags? Bei wem gibt es am meisten zu lachen? Wer verbreitet seine gute Laune am besten auf den Bildschirmen der Zuschauer? Die Gäste selbst haben es in der Hand, zu entscheiden. Nach der Aufführung haben die Zuschauer die Möglichkeit, bei einem Umfragetool der Ostsee-Zeitung für den besten Auftritt abzustimmen und so den Sieger des Abends zu küren.

Von Stefanie Ploch