Rostock

Endlich wieder auf der Bühne stehen und das Publikum mit seinem Auftritt begeistern, darauf freut sich der Kabarettist Bernard Paschke. Vor Corona machte er das täglich. Und jetzt hat er im März beim Koggenzieher-Kabarett-Wettbewerb wieder die Möglichkeit dazu – wenn auch nur online, live und ohne Publikum. Der Auftritt via Livestream ist für Bernard Paschke noch unbekannt. „Ich bin gespannt, wie es sein wird. Es wird bestimmt ein komisches Gefühl sein, im Saal ohne Leute und trotzdem für die Leute zu spielen“, sagt der Kabarettist aus Leipzig. Am ersten Wettkampfabend, am Donnerstag, dem 4. März, wird Paschke auf der Bühne 602 in Rostock gegen Dr. Emir Puyan Taghikhani und Liese-Lotte Lübke antreten.

Vor Corona hätte er gesagt: „Ein Auftritt ohne Publikum ist unmöglich.“ Denn Kabarett lebe von den Reaktionen der Leute. Im Grunde seien die Auftritte Dialoge, das Publikum entscheide mit, wie sich das Programm weiterentwickelt. „Manche Zuschauer provozieren, andere sind eher ruhig. Das macht den Charme aus“, sagt Paschke.

Inspiriert vom aktuellen Weltgeschehen

Das aktuelle Weltgeschehen ist sein Steckenpferd, wie er sagt. Er kommentiert es aus einem jugendlichen Blickwinkel – als 2000er Jahrgang recht jung in der Kabarettszene. Schon früh zeigte sich, welchen Weg Bernard Paschke gehen will. Durch „den schlechtesten Lehrer der Schule“ und den „einschläfernden Theaterunterricht“ sei sein Ehrgeiz geweckt worden.

Er inszenierte selbst ein Theaterstück. Darauf folgten noch zwei weitere Theaterstücke, bis er mit 16 Jahren zum Kabarett fand. „Klar, man muss sich den Respekt erst einmal erarbeiten, das wird einem aufgrund des Alters nicht geschenkt“, sagt er. Auch das Publikum sei manchmal etwas skeptisch. „Aber ich kann niemandem vorwerfen, dass er mir nicht die Chance gegeben hätte, ihn mit meinen Auftritten vom Gegenteil zu überzeugen.“

Der Koggenzieher-Wettbewerb 2021 Comedians und Kabarettisten gehen Anfang März erneut ins Netz: Beim diesjährigen „Koggenzieher"-Festival werden coronabedingt alle Veranstaltungen online gestreamt. Das Event findet vom 4. bis zum 8. März statt. Die Beiträge der insgesamt neun Kabarettisten aus ganz Deutschland werden auf der Internetseite der OSTSEE-ZEITUNG live übertragen. Das Publikum kann anschließend in einem Online-Tool über den Favoriten abstimmen. An drei Vorrundenabenden werden die Finalisten ausgewählt, die am Sonntag, dem letzten Tag des Wettbewerbs, um den Goldenen „Koggenzieher" ringen. Der Gewinner tritt dann mit seinem vollständigen Programm nochmals am Montag auf. Am Finaltag werden vier Preise vergeben. Gold: 1806 Euro (dreimal 602 Euro), Silber: 1204 Euro (zweimal 602 Euro), Bronze: 602 Euro. Der Publikumspreis ist mit 301 Euro dotiert. Über die 1. bis 3. Preise entscheidet die Jury, die Zuschauer vergeben per Abstimmung den Publikumspreis. Gewinner des Koggenziehers waren unter anderem Christian Ehring (2005), Christoph Sieber (2006), Marc-Uwe Kling (2007), Vocal Recall (2012) und Fee Badenius (2016).

Auf die Frage, was Kabarett für ihn bedeute, antwortet Paschke: „Kabarett ist immer das Infragestellen von Macht in Form von Humor. Es ist das Erträglichmachen von unschönen Umständen, und idealerweise kann man damit den Menschen Hoffnung geben.“ Er lässt sich inspirieren von den Geschehnissen in seiner Umgebung, den Nachrichten, das, was im Leben passiert. „Ich gehe auch oft lange spazieren, da kann man seine Gedanken gut abschweifen lassen“, verrät er.

Voller Kalender trotz Corona

Als Mitglied des Kabarett-Ensembles „Leipziger Pfeffermühle“ war Bernard Paschke schon häufiger in Rostock, manchmal mehrere Wochen am Stück. Er freut sich daher, für den Koggenzieher wieder an der Ostsee zu sein. „Und vor allem freue ich mich darauf, wieder Auftritte zu haben“, erzählt er. Nach vier Monaten Bühnenabstinenz werde es wieder Zeit und vielleicht sei er auch ein bisschen aufgeregt, sagt er schmunzelnd. Auch freut er sich, mit Veranstaltern und Kollegen wieder in Kontakt zu kommen.

Das vergangene Jahr war für den jungen Kabarettisten nicht langweilig, erzählt er. Im ersten Lockdown habe das Ensemble das erste Corona-Kabarett geschrieben und war damit auf den Bühnen, bis Ende Oktober wurde gespielt. „Wir haben Konzepte ausprobiert und Open-Air-Auftritte gehabt“, verrät er. Seit dem erneuten Lockdown habe er Videos für Weihnachtsfeiern aufgenommen und für den Radiosender seine Programme aufgezeichnet. „Manchmal war mir wegen der Situation aber schon bange“, gibt er zu.

Wie sein Programm am ersten Koggenzieherabend ablaufen wird, wisse er noch nicht. „Da das Tagesaktuelle bei mir eine große Rolle spielt, ist das Programm noch im Entstehungsprozess.“ Nur so viel stehe schon fest: „Die Zuschauer können sich freuen auf Pointe, Pointe, Pointe und auf Kultur. Das ist in letzter Zeit ja bundesweit zu kurz gekommen.“ Und bis zu seinem Auftritt beim Koggenzieher wird er weiter die Nachrichten aus aller Welt verfolgen. „Genug Möglichkeiten, um Kritik zu üben, gibt es in der aktuellen Situation allemal.“

Von Stefanie Ploch