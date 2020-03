Rostock

Kommt der Kohleausstieg in Rostock viel früher als geplant? Die Energie-Konzerne EnBW und Rheinenergie wollen nach OZ-Informationen so schnell es geht ihr Kraftwerk im Rostocker Seehafen umrüsten – auf den Brennstoff Holz. „Ein Abriss oder Rückbau steht für uns jedenfalls nicht zur Debatte“, sagt Axel Becker, Geschäftsführer des Betreiberunternehmens KNG.

Der größte Strom-Produzent im Land war 1994 ans Netz gegangen, gilt als eines der modernsten in ganz Europa und versorgt rein rechnerisch drei Viertel aller Haushalte in MV mit Energie. Ursprünglich hatten EnBW und Rheinenergie geplant, dass das Rostocker Kraftwerk als eines der letzten Kohlekraftwerke in Deutschland vom Netz gehen sollte – erst nach 2034, möglicherweise auch sogar erst 2038.

Eines der modernsten Kohlekraftwerke in Deutschland

Nun haben sich die Pläne offenbar geändert: „Wir arbeiten an Plänen, um das Kraftwerk auf einen anderen, einen umweltfreundlicheren Brennstoff umzurüsten“, sagt Becker. Leichtes Heizöl zum Beispiel sei eine Option gewesen. „Aber das ist zu teuer, wirtschaftlich nicht darstellbar.“

Deshalb laufe alles darauf hinaus, dass in Rostock künftig Holzpellets statt Kohle verfeuert werden. „Technisch ist eine Umrüstung mit vergleichsweise kleinem technischen und finanziellen Aufwand möglich. Das haben wir prüfen lassen“, so der Kraftwerkschef. In Dänemark und England seien vergleichbare Strom-Riesen bereits umgerüstet worden. Das Problem sei derzeit aber die Bundesregierung.

Ausstieg noch nicht beschlossen

Denn noch sind konkrete Regelungen zum Kohleausstieg nicht beschlossen. Ende der Woche war das Gesetz zum ersten Mal Thema im Bundestag. Wann es beschlossen wird – völlig offen. „Die Bundesregierung ist bemüht, das Verfahren schnellstmöglich abzuschließen“, heißt es zum Zeitplan aus dem Schweriner Energieministerium.

Die Betreiber des Rostocker Kraftwerks warten auf diese Entscheidung: Denn von den konkreten Regelungen zu CO2-Preisen und zu „Zuschlägen“ für Steinkohle hängen auch an der Warnow die Entscheidungen ab. „Noch sind Holzpellets nicht konkurrenzfähig zur Kohle. Wirtschaftlich jedenfalls nicht“, erklärt Axel Becker. Je teurer der Bund aber die Kohle mache, desto mehr lohne sich Holz als CO2-neutraler, nachwachsender Brennstoff.

Becker stellt bereits in Aussicht, dass der Kohleausstieg in Rostock dann vorverlegt werden könne: „Wenn Holz schon in fünf Jahren wirtschaftlicher ist als Steinkohle, steigen wir aus. Vielleicht schon deutlich vor 2030.“

Land: Pläne sind bekannt

Die Gedankenspiele der Kraftwerksbetreiber – in Schwerin sind sie bekannt: „Das Land steht in engem Austausch mit dem Betreiber des Steinkohlekraftwerks Rostock, um künftige energiepolitisch und wirtschaftlich sinnvolle Optionen zu erörtern“, so Renate Gundlach, Sprecherin von Energieminister Christian Pegel ( SPD). Einen früheren Kohleausstieg würde das Land grundsätzlich begrüßen: „Wenn eine Umstellung auf eine andere, dem Klimaschutz genügende Befeuerung möglich ist, ist das selbstverständlich für die CO2-Bilanz positiver als ein längeres Warten.“

Angewiesen sei MV aber schon heute nicht mehr auf den Strom aus dem Seehafen: „Bereits heute wird ausreichend Energie aus erneuerbaren Energien erzeugt“, so Gundlach. Um auch bei Nacht und Flaute genügend Strom im Netz zu haben, arbeite das Land mit Energiekonzernen und Hochschulen an Alternativen zu Kraftwerken – an Batteriespeichern etwa.

Lesen Sie auch:

Von Andreas Meyer