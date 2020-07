Kollision mit Auto in Rostock: Fußgängerin schwer verletzt

Rostock

Eine Fußgängerin ist am Dienstagnachmittag in der Kopernikusstraße an der Haltestelle „ Rostock Schwimmhalle“ von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Polizei zufolge ist die 24-Jährige an der Haltestelle aus dem Bus ausgestiegen und wollte in Richtung Holbeinplatz gehen.

Sie lief dafür an der Front des Busses vorbei und wollte die Straße überqueren, hatte jedoch den Verkehr nicht beachtet haben. Sie stieß mit dem Auto eines 32-Jährigen zusammen, der zur selben Zeit an diesem Bus vorbei fuhr. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden an der Windschutzscheibe und am rechten Frontscheinwerfer.

Weiterer verletzter Fußgänger

Zu einem weiteren Unfall kam es gegen 17.40 Uhr in der Maxim-Gorki-Straße in Höhe der Bushaltestelle „ Theodor-Storm-Straße“ an der dortigen Ampel. Ein 14-jähriger Syrer ist ersten Erkenntnissen zufolge bei Rot über die Ampel gegangen, als ein 33-Jähriger mit seinem Auto auf der Straße in Richtung Messestraße unterwegs war. Es kam zu einer Kollision zwischen dem Fußgänger und dem Auto. Der 14-Jährige wurde leicht verletzt. Am Auto entstand ein Schaden.

