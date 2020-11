Rostock

Eine Sache hat mich schon in normalen Jahren gestört: Und zwar, dass die Fernsehsender bereits Anfang Dezember Jahresrückblicke senden. Das ist meiner Meinung nach genau so zu früh wie Lebkuchen im September. Was die Nachrichten betrifft, könnte ja immerhin auch noch etwas Berichtenswertes passieren, was dann in der Show fehlt.

Offenbar halten die Sender dennoch auch 2020 an ihrer Tradition fest. Aber mal ganz ehrlich: Selten hat ein Jahr weniger einen Rückblick verdient als dieses. Corona-Virus, unzählige Tote, Wirtschaftskrise, Lockdown eins und zwei: Wer will denn diesen ganzen Mist nochmal zur besten Sendezeit sehen? Also ich bestimmt nicht. Das aktuelle Jahr sollte schnell rumgehen und kann dann gern vergessen werden.

Ohne Alkoholkonsum propagieren zu wollen: Die einzig akzeptablen TV-Rückblick wären jene, in denen uns die Moderatoren mit einem großen Schnaps zuprosten und wir dann alle gemeinsam hoffen, dass 2021 alles besser wird.

Von Claudia Labude-Gericke