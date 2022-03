Kolumne aus Rostock: Dürfen wir noch feiern, während in der Ukraine Menschen sterben?

Rostock

Am Rande der Demonstration gegen den Ukraine-Krieg am Sonntag in Rostock veranstaltete eine kleine Gruppe ihre eigene Kundgebung. Ein Mann feierte anscheinend mit Familie und Freunden seinen 30. Geburtstag. Er fegte das Pflaster auf dem Neuen Markt, weil er offenbar noch unverheiratet ist, und legte sich einen albernen Babylatz um. Keine hundert Meter weinten, trauerten und sangen Hunderte verzweifelte Ukrainer.

Darf man das? Lustig sein, wenn Not und Leid nah sind? Über Stil und Geschmack lässt sich diskutieren. Ebenso darüber, ob es nicht vielleicht besser gewesen wäre, wenn sich die Geburtsrunde einen anderen Ort und eine andere Uhrzeit ausgesucht hätte. Eine Stunde später, nach der Kundgebung, hätte der Jubilar ja immer noch den Markt fegen können.

Davon abgesehen ist es aber völlig in Ordnung, an diesen Tagen zu feiern. Das Leben geht weiter, auch wenn die Welt aus den Fugen gerät. Es wäre falsch, Putin über unseren Alltag bestimmen zu lassen.

Von Gerald Kleine Wördemann