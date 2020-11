Rostock

Am Glühweinstand stehen, dabei gebrannte Mandeln knabbern und Last Christmas in Dauerschleife hören: Dieses Jahr fällt der Gang zum Weihnachtsmarkt leider aus. Zugegeben, mich treibt es in der Winterzeit nicht oft auf solche Märkte, es ist meistens kalt und zu viele Menschen sind an einem Platz.

Aber einmal im Jahr, meist um den dritten Advent herum, versammele ich mich mit einigen Freunden auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt. Bei einem Glühwein auf das vergangene Jahr zurückblicken, in Erinnerungen schwelgen und einen Blick in die Zukunft wagen – es ist schon fast zu einer Tradition geworden.

Glühwein einfach zu Hause warm machen und mitnehmen

Meine Mitbewohnerin hat vor kurzem zu Hause Glühwein warm gemacht und diesen in einem Thermobecher mit nach draußen genommen. Statt Kaffee to go gab es beim Spaziergang mit dem Hund also Glühwein to go.

Ich finde, das ist eine nette Alternative. Dieses Jahr wird es also vermutlich Glühwein aus der Thermoskanne geben. Gemütlich am Hafen sitzend, warm angezogen, dafür ohne den Geruch von Haxe und Bratwurst und schlechter Musik. Und günstiger ist es auch.

Von Stefanie Ploch