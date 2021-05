Rostock

Waren Sie auch dabei, als die Hansa-Fanmassen am Samstag durch Rostocks Straßen zogen, um ihren Verein, vor oder im Stadion beim Aufstieg anzufeuern? Meine Familie und ich gehörten zu den erstaunten Zuschauern der Pilgerwanderung. Gezwungenermaßen, denn wir hatten mit Wohnsitz am Holbeinplatz einen Logenplatz.

Nachdem der Tross lautstark und unter viel Dampf (Achtung: Fenster bei so viel Pyrotechnik besser geschlossen halten!) durchgezogen war, blieb nur eine rauchende und völlig verdreckte Straße zurück. Die Flaschensammler mag’s sicher gefreut haben. So schnell haben sie sicherlich selten einen ganzen Einkaufswagen voll. Danke also an die „edlen“ Spender.

Polizist mit Besen bewaffnet

Die Aufräumarbeiten begannen unverzüglich. Und zwar in Form der Polizisten, die in den umliegenden Streifenwagen das Geschehen beobachtet hatten. Beherzt griff ein Beamter zum Besen, um den Asphalt schnell von Böllerresten, Bechern und Plastiktüten zu bereinigen – zumindest grob. Die Polizei ist also nicht nur Freund und Helfer, sondern in Not auch mal Feger. Und an all die Feierwütigen: Die euphorische Stimmung sei euch gegönnt, aber nächstes Mal den Müll doch einfach mitnehmen!

Von Maria Baumgärtel