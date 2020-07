Rostock

Ging es Ihnen auch so? Zu Beginn der Maskenpflicht hatte ich ganz schön zu kämpfen. Mit den Ohren. Was mir mein Gegenüber durch das Stoffstück erzählte, hab’ ich oft erst im zweiten Anlauf verstanden. Besonders knifflig: Wenn der Gesprächspartner in einen Schal hinein fabulierte.

Anderseits: In manchen Situationen ist man ja froh, wenn man sich nur die Hälfte von dem Quatsch anhören muss, den andere von sich geben. Beispiel? Neulich erklärte mir jemand, dass es kein Mensch länger als zehn Minuten mit Mund-Nasen-Schutz aushalten könnte. Was sich wohl Ärzte denken, wenn ihnen sowas zu Ohren kommt?

Im Ernst: Ich kann jeden verstehen, der die Nase voll davon hat, selbige zu bedecken. Gibt ja Schöneres, gerade jetzt im Sommer. Vielleicht trüge mancher Maskenkritiker die Last leichter, wenn es fürs Masketragen im Supermarkt Punkte und am Ende ein kostenloses Topfset gäbe?

Ich jedenfalls bin inzwischen ganz gut darin, Nuscheleien – mit oder ohne Maske vorgebracht – richtig zu deuten. Geben Sie mir noch zwei Wochen, und ich kann selbst Til Schweiger verstehen.

Von Antje Bernstein