Rostock

Homeschooling, Homeoffice – Der Lockdown-Alltag ist für die meisten von uns mit Herausforderungen verbunden. Manche davon können durchaus Spaß machen.

In den sozialen Medien mangelt’s in Corona-Zeiten nicht an unterhaltsamen Aufgaben. Tanzen, Kinderfotos, Liegestütze – zu allem gibt es die passende Challenge.

Anzeige

Bei der Jerusalema-Challenge etwa tanzen Instagramer, Youtuber und TikToker gegen den Corona-Blues an. Vom Tanz-Virus lassen sich alle anstecken. Da schwingen Pflegekräfte ebenso die Hüften wie Feuerwehrleute oder Häftlinge.

Für Bewegungsmuffel bietet sich die #Oldpicturechallenge an. Eigentlich müssten Sie dafür (peinliche) Fotos aus Kindertagen rauskramen. Wahrscheinlich genügt aber auch ein Bild vom Herbst 2020. Angesichts geschlossener Friseure und missglückter Stylingexperimente dürfte der ein oder andere sich ja gerade selbst nicht wiedererkennen.

Apropos unfreiwillige Typveränderung: Glatt wie ein Babypopo sind die Teilnehmer der Bart-ab-Challenge. Dabei müssen Männer reichlich Gesichtsbehaarung lassen, damit die FFP-2-Maske sitzt. Meine Herren, eine buchstäblich haarige Angelegenheit.

Ob Sie mitmachen oder nur zuschauen: Gute Laune verbreiten die Social-Media-Herausforderungen allemal. Und das können wir wohl alle gerade gut vertragen.

Von Antje Bernstein