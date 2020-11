Kolumne aus Rostock: Weihnachtsfeier via Smartphone

Rostock

Weihnachtsfeiern mit Freunden fallen dieses Jahr aus. Schöne Bescherung. Doch – o du fröhliche – es gibt ja das Internet. Was bei der Arbeit klappt, soll auch nach Feierabend funktionieren: virtuelle Partys via Videokonferenz sind angesagt. Ob Schokoladen-Tasting oder Karaoke, Quiz oder Backkurs – nichts, was findige Firmen nicht als Gemeinschaftserlebnis anbieten, um uns die Adventszeit zu versüßen.

Hat ja auch was für sich, das Feiern auf Distanz: Küchenexperimente der anderen auslöffeln und dabei gute Miene zum staubtrocknen Lebkuchen machen? Kann man sich sparen und stattdessen Leckereien futtern, auf die man wirklich Appetit hat. Auch beim Trinken hat die Onlineparty Vorteile: Hat man zu tief ins Punschglas geguckt, liegt man wenigstens schon auf der Couch. Und sollte es langweilig werden, kann man nebenbei die Lieblingsserie streamen. Merkt ja keiner.

Das passende Geschenk fürs Schrottwichteln hab ich übrigens auch schon: Einfach ein Video mit dem Jahresrückblick 2020 abspielen. Mehr „Schrott“ geht nicht.

Von Antje Bernstein