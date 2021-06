Rostock

Grillen gehört zum Sommer wie Eiscreme und Baden in der Ostsee. Alle wollen ran an den Rost. Deshalb glühen auch auf vielen Balkonen die Kohlen. Der Duft von saftigen Steaks und vom Gluthauch geküsstem Gemüse zieht durch die Nachbarschaft.

Ich hab auf meinem Balkon in diesem Sommer bislang nur zwei Dinge „gebrutzelt“: meine Nase, die ich uneingecremt in die Mittagssonne hielt und die anschließend einem Clown gut zu Gesicht gestanden hätte, und meine Oberschenkel. Letztere hab ich ganz ohne Hilfe von oben und bei bewölktem Himmel versengt. Mein Laptop hat gereicht. Den hab ich über Wochen im Homeoffice immer wieder auf dem Schoß platziert. So schmurgelte der Rechner unbemerkt meine Haut krebsrot. Toasted-Skin-Syndrom, so nennt sich das auf Neudeutsch. Dussligkeit nenn’ ich das.

Aber zurück zum Essen: Mein Nachbar hat eigentlich keine Chance, draußen zu grillen. Er hat nur einen französischen Balkon. Dessen Geländer weiß er aber kulinarisch zu nutzen. Sommers wie winters baumelt eine Einkaufstüte mit Lebensmitteln daran. Was da wohl rauskommt, wenn die Sonne draufknallt? Vielleicht der neuste Foodtrend: Gegrilltes aus dem Balkonbeutel.

Von Antje Bernstein