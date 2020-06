Kommandowechsel auf Rostocker Jugendschiff: Hafenkapitän geht von Bord

Rostock

Am Schmarler Warnowufer ist eine Ära zu Ende gegangen: „Kapitän“ Wolfdietrich Barmwoldt hat das Jugendschiff „Likedeeler“ verlassen. Nach Jahrzehnten in der Jugendarbeit hat der 79-Jährige jetzt den Vereinsvorsitz abgegeben. 13 Jahre lang stand der gebürtige Schwaaner zuletzt an der Spitze. Barmwoldt hat die „Likedeeler“ auch durch raue See geführt, ihren Werftaufenthalt begleitet und das Jugendschiff dabei immer auf Kurs gehalten.

Nun hält ein neuer Kapitän das Steuerrad fest in der Hand – und der ist in der Hansestadt kein Unbekannter: Rostocks Ex-Hafenkapitän Gisbert Ruhnke ist neuer ehrenamtlicher Vorsitzender des „Likedeeler“-Vereins. „Ich habe mich trotz Ruhestand noch nicht so gefühlt, den ganzen Tag zu Hause zu sitzen“, erklärt der 67-Jährige, der schon lange als Vereinsmitglied an Bord war. In seiner Funktion als Hafenkapitän hätte er bereits regelmäßig mit den Vertretern des Jugendschiffes zu tun gehabt – nun übernimmt er selbst die Führung.

Anzeige

Endlich wieder Trubel an Bord

Ruhnke freut sich auf die neue Aufgabe. Seit 25. Mai ist die coronabedingte Zwangspause vorbei und an Bord konnte die Jugendarbeit wieder aufgenommen werden. „Kommendes Wochenende kommen auch die ersten Übernachtungsgäste aus Berlin“, so Ruhnke, der sich am Montag bei einer Belegschaftsversammlung erstmals im neuen Amt an Bord vorgestellt hatte. Einstimmig gewählt worden war er bereits vergangene Woche bei der Mitgliederversammlung des Vereins.

Weitere OZ+ Artikel

Schwimmende Herberge Die „Likedeeler“ liegt fest verankert am Warnowufer im Rostocker Stadtteil Schmarl und wird vom gleichnamigen Verein betrieben. Der ehemalige Stückgutfrachter wird heute als Jugendschiff mit offenem Treff sowie Projektarbeit und als schwimmendes Schullandheim genutzt. 1962 wurde das Schiff von der Neptunwerft auf Kiel gelegt und war für die Deutsche Seereederei unter dem Namen „ Condor“ auf der Ostsee, Nordsee und im Mittelmeer unterwegs. Im Jahr 2017 wurde es in die Werft verholt und umfangreich saniert.

„Die Übergabe war sehr gut vorbereitet und ich werde die Arbeit so fortführen, wie bisher. Die ersten Aufgaben sind schon verteilt“, blickt Neu-Kapitän Ruhnke voraus. Alle Vereinsvertreter freuen sich genau wie die Nutzer darüber, dass nach Corona nun wieder Leben und Trubel an Bord herrschen.

Verein ist in ruhigen Fahrwassern

Größere Anschaffungen oder Aufgaben stünden derzeit nicht auf der Tagesordnung. Erst 2017 war das Jugendschiff bei einem Werftaufenthalt für rund eine Million Euro generalüberholt worden, was den erneuten Erhalt des Schwimmzeugnisses ermöglichte. „Wir sind in gutem Fahrwasser“, sagt Ruhnke. Dank Unterstützung von Stadt und Land sei es gelungen, die finanziellen Ausfälle der Corona-Krise zu kompensieren, sodass der gemeinnützige Verein keine existenziellen Sorgen hat. „Und wir wollen und werden alles daran setzen, dass das so bleibt“, erklärt der neue Vorsitzende.

Durch die Übernahme des Ehrenamtes hat Ruhnke nun auch mit seinem Nachfolger, Rostocks neuem Hafenkapitän Falk Zachau, zu tun. Eigentümer und Betreiber der „Likedeeler“ ist zwar der Verein, „aber die Stadt unterstützt uns“, erklärt Ruhnke.

„Likedeeler“ als Lebenswerk

Für Wolfdietrich Barmwoldt ist die „Likedeeler“ ein Lebenswerk, er ist dem Jugendschiff bereits seit 1986 verbunden. Damals hieß der Frachter noch „ Condor“ und war nach Touren auf der Ostsee, der Nordsee und im Mittelmeer außer Dienst gestellt worden. Unter Barmwoldts Leitung wurde das Schiff zu einer schwimmenden Jugendfreizeitstätte umgebaut, die es auch heute noch ist.

1991 gründete sich dann der Förderverein, der von der Stadt ab 1993 mit der Betreibung des Schiffes beauftragt wurde. Damals war der heute 79-Jährige als Geschäftsführer für die „Likedeeler“ verantwortlich. „Ich bin stolz, auf dem Schiff tätig gewesen zu sein und freue mich, dass ich das Schiff und den Verein in so verantwortungsvolle Hände übergeben kann“, so Barmwoldt gestern. Durch die jahrelange Zusammenarbeit schätze er Gisbert Ruhnke. „Außerdem ist er ein waschechter Seemann.“

Barmwoldt bleibt Ehrenvorsitzender

Für sein außerordentliches Engagement rund um das maritime Erbe Rostocks sowie die Kinder- und Jugendarbeit wurde Wolfdietrich Barmwoldt in der Vergangenheit bereits ausgezeichnet. 2018 erhielt er aus den Händen von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) das Bundesverdienstkreuz am Bande.

Nach so vielen Jahrzehnten an Bord bleibt der Senior dem Jugendschiff aber dennoch auch weiter verbunden: Von den Vereinsmitgliedern wurde Barmwoldt gerade erst zum Ehrenvorsitzenden ernannt. „Und ich gehe auch regelmäßig da vorbei“, kündigt er an. Schließlich fahre er bei Bedarf auch noch Ausflugsgruppen mit der Dhau, einem Boot aus Dubai, das seit der IGA zum Verein gehört und auch bei der „Likedeeler“ liegt. So ganz an Land zu bleiben, das ist für Wolfdietrich Barnwoldt nach Jahrzehnten auf dem Schiff gerade noch eine schwere Vorstellung.

Lesen Sie mehr:

Von Claudia Labude-Gericke