Warnemünde

Nach drei Jahren in Rostock hat Fregattenkapitän Florian Lübeck das Kommando über den Marinestützpunkt in Hohe Düne unter Tränen abgegeben. Während es ihn nun ins Ministerium nach Bonn verschlägt, wird in Warnemünde ein alter Bekannter die Versorgung, Logistik und Mitarbeiterführung übernehmen: Korvettenkapitän Robert Lehmann hat nämlich vor 20 Jahren seinen Dienst in Hohe Düne begonnen.

„Everything I do“ – das Heeresmusikkorps aus Neubrandenburg stimmt den Bryan-Adams-Hit auf Wunsch von Florian Lübeck an. Er hat soeben seine letzte Rede gehalten und das Kommando über den Marinestützpunkt in Rostock Hohe Düne unter Tränen abgegeben. Seine Blicke wandern immer wieder zu seiner Frau und den zwei Söhnen.

Corona wie eine lange Werftliegezeit

Die Corona-Pandemie habe seine Arbeit maßgeblich geprägt. „Es fühlte sich an als wäre ich Kommandant eines Schiffes mit sehr langer Werftliegezeit“, sagt Lübeck. Viele der alltäglichen Aufgaben mussten anders bewältigt werden, vieles war von jetzt auf gleich nicht mehr möglich. „Wir konnten keine Teambuilding-Maßnahmen mehr durchführen, das Miteinander veränderte sich durch Homeoffice und Bildschirmarbeit.“

Flotillenadmiral Henning Faltin würdigt die Arbeit des Stützpunktkommandeurs mit einem dreifachen „Bravo Zulu“ – der nautische Marinecode für „Gut gemacht“. „Seine Zeit war geprägt von dem Corona-Schleier, dennoch hat es Fregattenkapitän Lübeck immer verstanden, freundlich und mit notwendiger Ernsthaftigkeit seinen Dienst auszuführen.“

Von der kleinen in die große Logistik

Lübecks persönliches Highlight war das von ihm und seinem Team bereitgestellte Impfzentrum. „Es war einfach toll, zu sehen, wie viel Dankbarkeit wir aus der Bevölkerung erfahren haben.“ Weiterer Höhepunkt sei die Hanse Sail 2019 gewesen, wo die südamerikanischen Segelschulschiffe „Gloria“ und „Cuauhtémoc“ in Hohe Düne zu Gast waren. „Der Marinestützpunkt war noch nie so voll“, erinnert sich Henning Faltin.

Lübeck wechsele nun von der kleinen in die große Logistik – ins Ministerium nach Bonn. Dort wird er für die deutschen Geschicke innerhalb der Nato und in der Beschaffungsagentur NSPO tätig sein. Auch wenn er sich auf die neue Aufgabe freut, verlasse er Rostock nicht ohne Wehmut. „Mir werden die Menschen und die großen Schiffe sehr fehlen“, sagt Lübeck.

Florian Lübeck (l.) übergibt das Kommando über den Marinestützpunkt an Robert Lehmann (r.). Quelle: Moritz Naumann

Lehmann: Zurück zum Heimathafen

Nachfolger Robert Lehmann hat 2002 seine Karriere in Rostock Hohe Düne im Schnellbootgeschwader begonnen. Daher kenne der Berliner den Stützpunkt noch sehr gut. „Es hat sich nicht viel verändert. Es ist hier immer noch sehr familiär und herzlich“, sagt er über seine ersten Eindrücke an alter Wirkungsstätte. Ob er mit seiner Familie auch in Rostock leben wird? „Nein, wir sind weiter Berliner Problemtouristen“, sagt er und lacht.

Sein Ziel im neuen Aufgabenfeld: „Menschen führen, fördern und fordern. Wir wollen alle gemeinsamen Ziele erreichen“, sagt er. Neben der Verantwortung für die etwa 300 am Stützpunkt beschäftigten Soldaten und Zivilisten, ist er als Kommandeur außerdem dafür zuständig, dass die Korvetten, Barkassen oder Tender die Rahmenbedingungen erhalten, um für den Einsatz bestens vorbereitet zu sein. Das betrifft sowohl die Wartung als auch die Versorgung der Schiffe.

Fünf neue Korvetten für den Stützpunkt

„Eine große Herausforderung wird der Zulauf der fünf neuen Korvetten, die wir in den kommenden Jahren am Stützpunkt begrüßen dürfen“, sagt Lehmann, der zuvor Kommandant des Tenders Werra war. In dieser Funktion hatte er zuvor zwei Einsätze im Mittelmeer geleitet – einmal zur Minenabwehr und bis vor Kurzem zur Bekämpfung der Schleuserkriminalität in der Ägäis. Die fünf neuen Schiffe kosten etwa zwei Milliarden Euro und erhalten die Namen „Köln“, „Emden“, „Karlsruhe“, „Augsburg“ und „Lübeck“. Damit wächst die Zahl der stationierten Korvetten an der Warnow auf zehn.

Von Moritz Naumann