Rostock

Leere Ränge im Ostseestadion, auch Basketball, Volleyball, Handball oder Eishockey findet ohne Fans statt – der von Bund und Ländern beschlossene Zuschauer-Ausschluss trifft die Profiklubs hart.

Während sich Mecklenburg-Vorpommern strikt an den Beschluss hält, gehen andere Bundesländer (mal wieder) eigene Wege. In Halle hätten am Wochenende 7500 Fans Drittliga-Fußball live im Stadion erleben dürfen. Der FC St. Pauli und die Eisbären Berlin spielten vor immerhin 2000 Zuschauern. Von Wettbewerbsgleichheit keine Spur.

„Geisterspiele“ braucht kein Klub. Die fehlenden Zuschauer-Einnahmen sind existenzbedrohend – auch für die Vereine im Nordosten, die sich gefühlt wöchentlich mit neuen Verordnungen beschäftigen müssen.

Ausbleibende Zuschauer könnten zum Long-Covid-Problem der Topklubs werden. Die Vereine haben Angst, dass die Fans selbst in besseren Zeiten nicht wieder in die Stadien und Arenen strömen, weil sie sich an das Zuhausebleiben und Sport im Fernsehen oder im Stream gewöhnt haben.

Bei allem Respekt vor Omikron – „Geisterspiele“ sind in Zeiten von 2G plus nicht nachvollziehbar. Der Sport ist kein Infektionstreiber. Ob Hansa, der SSC Palmberg Schwerin, die Seawolves, Empor oder der Stralsunder HV – die Top-Klubs aus MV haben funktionierende Konzepte. Das haben sie zig Mal unter Beweis gestellt und sich damit Vertrauen verdient.

Von Stefan Ehlers