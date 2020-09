Rostock

Genau 177 Tage ist es her, dass der FC Hansa Rostock Eintrittskarten für eines seiner Heimspiele frei verkaufen durfte. Als die Corona-Welle fast deutschlandweit Fahrt aufnahm, bejubelten im Ostseestadion 12 300 Zuschauer den 3:0-Sieg über Eintracht Braunschweig.

Nach dieser langen Livesport-Abstinenz ist verständlich, dass die Sehnsucht der Fans – nicht nur der des FC Hansa – nach Rückkehr in Stadien und Sportarenen groß ist. Ungeachtet dessen und trotz geringer Infektionszahlen agiert die Landesregierung übervorsichtig. Sie will nur 5000 Fans ins Ostseestadion lassen, in das 29 000 reinpassen.

OZ-Umfrage: 5000 Fans bei Heimspielen von Hansa Rostock im Ostseestadion: Wie finden Sie das?

Die Politik der kleinen Schritte mag besten Absichten dienen. Kritikwürdig ist sie trotzdem. Denn MV hatte zu keinem Zeitpunkt auch nur ansatzweise die Kontrolle über das Virus verloren. Auch nicht, nachdem sich in den Sommerferien in Baabe, Binz und Boltenhagen Millionen Urlauber an Stränden, auf Promenaden und in Restaurants tummelten.

Dennoch beherrscht Angst das politische Handeln. Für Zuschauer gehen die Stadiontore nur einen spaltweit auf. Ein Anfang, dem mehr folgen muss, sollten Infektionen ausbleiben.

Von Christian Lüsch