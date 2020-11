Rostock

Wenn es um Staatshilfen für die Kreuzfahrt-Branche geht, lesen sich die Kommentare in den sozialen Medien ungefähr so: „Kreuzfahrtschiffe sind Klimakiller.“ Und überhaupt: „Wer seine Schiffe unter ausländischer Flagge fahren lässt, hat keinen Anspruch auf deutsche Staatshilfen.“

Nun hat auch die Rostocker Reederei Aida Cruises offiziell und ganz formal beim Bund um Hilfe gebeten – und die Reaktionen im Netz fallen zu einem großen Teil wie beschrieben aus. Doch diese Kritik ist nicht nur unberechtigt, sie ist sogar gefährlich.

Aida im Stich zu lassen, heißt nämlich auch, 15 000 Arbeitsplätze zu gefährden – 10 Prozent davon an Land, in Norddeutschland. Es heißt ebenso, fast 50 Millionen Euro Umsatz für Handel, Gastronomie, Dienstleister allein in MV auf’s Spiel zu setzen. Und nicht zuletzt gefährdet es auch Tausende gut bezahlte Jobs auf den Werften im Norden.

Außerdem bedeutet eine Bürgschaft nicht, dass der Steuerzahler zahlen muss. Wenn alles gut läuft, geht es bei Aida nach der Krise wieder bergauf. Und der Steuerzahler erhält für „seine“ Bürgschaft gutes Geld – in Form von Zinsen.

Aida nicht zu helfen, wäre fahrlässig – übrigens auch in puncto Klimaschutz. Denn da setzen die Rostocker Maßstäbe für die gesamte Schifffahrt.

Von Andreas Meyer