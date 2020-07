Rostock

Vor 20 Jahren sagte mir mal ein Rostocker Projektentwickler: „Lass die in Berlin-Mitte, in der Kölner Innenstadt oder am Leverkusener Kreuz mal ruhig weiterhin glauben, dass es cool ist, für ’ne 70 Quadratmeter-Eigentumswohnung 300 000 Euro zu bezahlen. Wenn die merken, dass es hier an der Ostsee dafür anderthalb Häuser mit Seeblick gibt, wird’s hier eng.“

Sie haben es gemerkt! Das Bauland in MV wird immer beliebter. Die Nachfrage kann nicht mehr gedeckt werden. Das zeigt zweierlei: Das Land ist schön. Sonst würde nicht so viele Menschen hierher wollen. Und der Wohlstand im Land selbst ist gestiegen. Sonst würden nicht so viele junge Familien ins Eigenheim ziehen wollen.

Sozialer Einbruch droht

Das ist gut. Und da ist es auch gut, dass die lokalen Experten mit Augenmaß agieren. Nichts gegen Wachstum, aber sehr viel gegen grenzenloses und ungezügeltes Wachstum. Es muss von der Infrastruktur her weiterhin passen – Kitas, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, Verkehrsanbindung, Vereine. Sonst droht, wie es der Sanitzer Bürgermeister treffend sagt, der soziale Einbruch.

Und wenn es an der Küste so eng bebaut aussieht wie ein Mix aus Ballermann und Leverkusener Kreuz, gibt’s wenig Grund hierzubleiben. Bauland ist da. Aber eben nicht für alle. Sonst ist das Land nicht mehr schön.

Von Michael Meyer