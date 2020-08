Graal-Müritz

Bettenwechsel am Wochenende – das bedeutet Stress. Für die an- und abreisenden Urlauber, die den großen Verkehrsstau fürchten und vermeiden wollen. Und für das Servicepersonal in den Herbergen, dem nur wenige Stunden bleiben, um die Urlaubsquartiere wieder in Empfangsmodus zu bringen.

Kaum sind die Gäste abgereist, übernimmt das Housekeeping, wie es heute heißt. Zimmermädchen und Roomboys erleben da so manche Überraschung, wenn sie den Müll der Gäste wegräumen – aber sie sind diskret. Saugen, wischen, putzen, Betten ab- und beziehen, Möbel rücken – eine körperlich anstrengende Arbeit, noch dazu mit Mundschutz und Gummihandschuhen.

Die Mitarbeiter stehen unter großem Zeitdruck

Aber sie jammern nicht. Der Zeitdruck ist enorm, die nächsten Gäste stehen schon an der Rezeption. Corona verordnet Mehrarbeit, die Hygieneanforderungen sind eindeutig. Doch Hotels und Pensionen vermelden: „Wir schaffen das.“

Respekt allen Mitarbeitern der Branche, die hinter den Kulissen dafür sorgen, dass sich die Urlauber bei uns wohl fühlen. Sie tun Gutes für andere und freuen sich über ein nettes Wort, ein Hallo auf dem Flur oder ein freundliches Guten Morgen. Fangen wir doch heute gleich damit an! Danke!

Von Doris Deutsch