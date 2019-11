Rostock

Es ist ein gute Idee, auch wenn ihre Umsetzung noch ausgearbeitet werden muss: Die FDP will die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern mehr mitbestimmen lassen, was mit ihren Steuergeldern passiert. Die Liberalen werben für die Einführung von sogenannten Bürgerhaushalten in Städten und Kommunen. So könnten d...